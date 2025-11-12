ローソンは11月4日から、関東・北海道・新潟など全国48店舗で展開する「MACHI cafe＋(マチカフェプラス)」にて、初となるスープメニューの販売を開始した。

MACHI cafe＋(マチカフェプラス)初のスープメニュー

スープは、ほっとする優しい味わいの「コーンスープ」、貝の濃厚な旨味が味わえる「クラムポタージュ」、海老の旨味がトマトベースのスープに溶け込んだ贅沢な味わいの「海老のビスク」の3種類を用意した。価格はすべて350円。

すべて、マチカフェのカフェラテなどと同じ生乳を100%を使用している。