レインズインターナショナルが展開する牛角は11月4日～11月21日までの平日限定で、「焼肉酒場」(2,178円)を提供する。

近年、「焼肉を食事だけでなく、飲みの場として楽しむ」スタイルが注目を集めている。こうしたトレンドを背景に、同社では"焼肉×居酒屋"をテーマにしたメニューを期間限定で展開する。本メニューは「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」に、2時間の飲み放題、さらに"無限枝豆"として枝豆食べ放題が付いた特別セットで、価格は1人2,178円。飲み放題・枝豆食べ放題は120分(ラストオーダー90分)となる。

お肉は全6種、約200グラム。定番焼肉盛りとして、ジューシーカルビ、牛ハラミ、豚カルビを用意している。「選べるホルモン盛り」(シマチョウ、豚ハラミ、ぼんちり)は、お酒との相性を考慮した2種類の味付けで、塩だれ&にんにくの香りが特徴の「白MIX」と、特製醤油ダレと黒煎り七味の「黒MIX」を用意している。

本企画は全国の牛角店舗で実施されるが、沖縄県および一部店舗は対象外となる。また、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していない。利用の際はスタッフに「専用ページ」画面を提示する必要がある。