グロービート・ジャパンは11月5日、ダンス&ボーカルグループ「FANTASTICS」とコラボしたラーメン「THE麻辣拉麺 FANTASTIC Edition」「THE麻辣拉麺 FANTASTIC Special Edition」を、全国のらあめん花月嵐で発売した。2026年1月下旬までの3カ月間の期間限定で販売する。

「THE麻辣拉麺 FANTASTIC Edition」(990円)は、FANTASTICSの「料理番」こと澤本夏輝さんと、花月嵐の開発チームがコラボ開発して創り上げたオリジナル麻辣拉麺(マーラーラーメン)。

FANTASTICSのメンバーが試食の際に盛り上がった感想をもとに、「キクラゲ・えのき・白菜・小松菜」を増量した「THE麻辣拉麺 FANTASTIC Special Edition」(1,190円)も販売する。

辛さは、辛い物が苦手な人でも食べやすい「0辛」と、FANTASTICS澤本さんおすすめのスタンダードな味「2辛」から選べる。

コラボラーメンを注文した人には、「毎月デザインが変わる！数量限定オリジナルステッカー」をプレゼント。花月嵐公式Xでは、プレゼントキャンペーンも実施している。