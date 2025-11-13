フリーアナウンサーの山本モナ(49)が13日、自身のインスタグラムを更新し、司法試験に合格したことを報告した。

山本モナ

山本は「【ご報告】この度、令和7年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、。」と報告。「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります」と決意を新たにした。

そして、「40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました。皆様、『やればできる』という言葉は、本当です(笑) 年齢や、家庭状況や、その他色々なことで自分にストッパーをかけてその場にとどまることはもったいない。ぜひ動いてほしいな。そんな想いを込めてのご報告です」とつづった。

山本は、1976年2月11日生まれ、広島県出身。1998年に朝日放送入社。2005年にフリーアナウンサーに。2010年8月に一般男性との結婚を発表し、2012年7月に第1子、2014年6月に第2子、2019年6月に第3子を出産した。

3児の母でありながら司法試験に合格した山本。インスタグラムでは「合格おめでとうございます」「すごい！おめでとう」「すごい、本当に素晴らしい」「両立されていたなんて凄い」「すごいバイタリティー!!」「すごすぎる」「すごい！おめでとう」「5年もの努力、敬意しかありません」「新たな世界でのご活躍お祈りしてます！！」などと祝福や称賛の声が寄せられている。