9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が1日、自身のインスタグラムを更新。出産後の体重の変化について明かした。

中川翔子

中川は、花束を手に我が子と撮影した3ショットなどを添えて、「わあい！夫から 双子を無事出産したお礼に！とお花プレゼントしてくれてびっくりしました」と報告し、「双子の名前イメージにちなんだフラワーブーケ 入院景色が明るくなります嬉しいなあ こんなサプライズはありがたいね」と喜んだ。

また、「今日びっくりした出来事がいっぱいあったから絵日記にしました」と絵日記も公開し、「信じられない 5キロ以上ある双子を産み トータルで信じられないくらい増えたのに 3キロしか減ってない なんだそれ！！納得いかないどころかもうどうしろと、、！」と吐露。「赤ちゃんは毎日顔が変わってくみたい きのうとまた全然違う表情！」とも明かした。

そして、「きのうお腹切ったのに今日から強制歩行訓練、、、！笑うと地獄みたいにお腹いたい 産んだ後もこんなに試練だらけだとは、、、！ でもずーっと楽しみだったお祝い膳がついにでました！ウニ、カニ、松坂牛！バンザイ！！頑張って良かった～！！ああお腹痛すぎる 笑ったら痛すぎて号泣してしまったよ」と入院生活をつづった。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。