タレントのローラが、きょう13日に放送されるフジテレビ系トーク番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00～)に出演する。

CM契約数15本、年間出演番組200本、バラエティ番組を中心に大活躍していた2015年、突如日本を去り、活動拠点をロサンゼルスに移したローラ。人気絶頂のさなかになぜ日本を去ったのか。

自分を守るためにすべてを捨てて日本を離れる決意をしたというローラが、売れっ子の立場を捨てることに不安はなかったのかというトークィーンズたちからの問いに答え、当時の心境を赤裸々に語る。

渡米してからの10年間は「自分を取り戻すための旅」だったと語るローラ。渡米当時は部屋に閉じこもって何もできない状態だったというが、そこから抜け出せたのは、他人と自分の違いを認める“ある考え方”にたどり着いたからだという。

アメリカでの生活で得た気づき、そしてそこから自分自身を取り戻すまでの経験について、ローラ本人の言葉で余すところなく語られる。「大恋愛もした」という言葉も飛び出した、テレビ初公開となるその内容とは。

アメリカに渡ったことで改めて日本の素晴らしさに気づき、また、自分の中にある日本人としての部分にも気づいたというローラ。日本の美しさ、素晴らしさを発信することを始めたのと合わせて、茶道や禅を学ぶ中で“今を生きる”ということの大切さに気づいたという。“今”を生きるというのは、果たしてどういうことなのか。そして、ローラが「最後に伝えたいことがある」と残した言葉の内容とは。

【編集部MEMO】

フジテレビでは「for the NEXT」を共通テーマとして、「若者の未来のために」「暮らしの未来のために」「多様性の未来のために」「誰かの未来のために」など未来に向けたコンテンツ制作。今回の『トークィーンズ』は、社会で活躍する女性を応援し、女性が生きていく上で少しでも前向きな気持ちになって未来に向かってもらえたら、という制作者の気持ちが込められている。

