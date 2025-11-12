イートウイングが運営する「漁港⾷堂」が、11⽉に、名古屋市中村区椿町と名古屋市天白区原にオープンする。

漁港食堂 秦野店

テレビにも取り上げられている今話題の「刺身食べ放題 漁港食堂」は、刺身をはじめとした様々な料理が、セルフ形式で60分間食べ放題。

長崎県の蓄養本鮪、高知県宿毛のブランド鰤など日々8種類以上の刺⾝ネタは、全国より厳選した仕⼊れをし旬の食材も季節に応じて提供している。

本年9月20日に神奈川県秦野市にオープンした「漁港食堂 秦野店」は、12時に100名以上が行列を作った日もあるほど話題となっている。オープンから1か月以上経った今でも、30名以上が並ぶ日が続く盛況ぶりが見られる。秦野店は予約可能。

名古屋駅前店 個室席

えびす市場 名古屋駅前店を「漁港食堂」として、11月12日リニューアルオープン!

名古屋駅から徒歩5分に位置し、観光でも普段使いでも使いやすい便利なアクセスが魅力の一つ。全席個室の為、プライベート空間で周りを気にせずお食事を楽しめる。

また、名古屋駅前店限定の「プレミアムプラン」では、蟹・ボタン海老・数の子などの豪華海鮮に加え、牛タンや和牛ハラミなどの焼肉も堪能できる。無煙ロースター完備なのも嬉しいポイント。

プラン料金(60分制)を紹介する。

【スタンダードプラン】刺身、揚げ物、ご飯などがセルフ食べ放題。

・大人 3,300円 ・4~12才2,530円 ・0~3才無料

【プレミアムプラン】焼き海鮮や焼肉などが追加で食べ放題。

・大人 7,700円 ・4~12才6,050円 ・0~3才 無料

【アルコール飲み放題】

1人につき + 1,100円で飲み放題もつける事ができる。

原店 個室席

えびす市場 原店を「漁港食堂」として、11月19日リニューアルオープン!

名古屋市天白区内でも屈指の広さを持つ店舗で、最大60名までの団体でも利用できる。専用駐車場が10台あり、個室席も多数ある為、ファミリーも使いやすい店舗となっている。シニア割引(65歳以上)300円OFFも実施する。原店は、秦野店と同様の「完全セルフ食べ放題」となっている。

利用料金(60分制)を紹介する。

【平日】

・大人2,980円 ・4~12才2,200円 ・0~3才無料 ・シニア割引(65歳以上) 300円OFF

【土日祝】

・大人3,480円 ・4~12才2,700円 ・0~3才無料 ・シニア割引(65歳以上) 300円OFF

食事のラインナップを紹介する。

種類豊富な刺身(日替わり)はもちろん、本日のサラダ、本日の惣菜、揚げ物、ご飯のおとも、カレー、白飯、酢飯、あら汁、フルーツ、デザートなども食べ放題。

数量限定 本マグロ

オリジナル海鮮丼

オリジナル海鮮丼は自分好みの具材で作れる。

揚げ物や逸品、フルーツも食べ放題。