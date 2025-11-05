オレは牛好安男（うしずきやすお）。週に3回は焼肉を食べないと気がすまない無類の焼肉好きだ。

今日は大きな仕事が一段落してパーッと飲みたい気分だったところに、同僚の飯島がやってきて言った。

「牛好！ 今日飲みに行かないか？ 飲み放題と焼肉がセットで1,980円（イチ・キュッ・パ）の“神コスパ”なメニューが牛角にあるんだ！ しかも枝豆まで食べ放題！」

な、なんだって!? 普通の居酒屋でも、飲み放題とおつまみで2,000円くらいするのに……さらに焼肉も!? これはもう行くしかない！

ということで、飯島と一緒に牛角に行くことにした。

“焼肉＋枝豆食べ放題＋飲み放題”で1,980円（税込2,178円）の超おトクなセット！

よーし！ 早速その神コスパな「焼肉酒場セット」を注文だ！

えーと、気になる内容は……。

「焼肉盛り」と「ホルモン盛り」、飲み放題＆枝豆食べ放題もセットでひとり1,980円（税込2,178円）!? しかも飲み放題は40品以上。さらに、＋300円（税込330円）で生ビールも飲み放題にできるって……ビール好きにも最高じゃないか！

そして、お肉の量も合計6種類で約200グラムとボリューム十分！ あらためて、これで1,980円（税込2,178円）ってお財布に優しすぎる……。

やわらかくてジューシー！ 人気のカルビとハラミが楽しめる「定番！焼肉盛り」

お酒はハイボールをチョイスして……よし、乾杯～！ まずは「定番！焼肉盛り」から食べるぞ！

お肉はちゃんと定番のカルビとハラミがセットで、オレの好きな肉ばかり！

まずはカルビから。よく焼いたら、タレにつけて一口……ううう、美味いいい！ お肉がやわらかくてジューシーだ。いやぁ、カルビって最高だよなあ……。

ハラミも食べ応えがあって、肉の旨味が口の中にあふれてくる！ もう、この「定番！焼肉盛り」だけで焼肉欲が満たせてしまう！

おつまみといえば「枝豆」。それが無限におかわりできるってマジ!?

次は「パインサワー」でいこうかな。焼肉の脂をお酒でさっぱり流しながら、箸休めにほしくなるのがおつまみ。焼肉酒場セットでは、おつまみの定番「枝豆」が食べ放題ってのもすごい！

まさに「無限枝豆」。牛角、太っ腹だな～！ 口が寂しくなった時に気兼ねなく注文できるのが嬉しすぎる……！

パンチが効いたホルモンの味付けは焼肉酒場セット限定！ ジューシーな脂でお酒が進む

お酒と枝豆をつまみに飯島と盛り上がったら、そろそろ焼肉再開といこう！

次は2種類の味付けから選べる「ホルモン盛り」！ 好みに合わせて選べるのが嬉しいポイント。

オレが注文したのは、特製醤油ダレと黒煎り七味の「黒MIX」。特製醤油の絡んだホルモンは七輪で炙ると香ばしく焼き上がって、そこに黒煎り七味のピリッと爽やかで奥深いアクセント、噛めば噛むほどホルモンの甘くてジューシーな脂があふれて……もう最高！

そして飯島が注文したのは、塩ダレとにんにくの香りがたまらない「白MIX」。ニンニクが効いたパンチのある塩ダレが最高！ トッピングのニンニクスライスは網の端っこでゆっくり焼いて、肉にのせて食べると……ぶっ飛ぶうまさ！ これはお酒が進む味だな～。

ホルモンは皮目から焼くのがポイント！ 皮目を先にしっかりと焼くことで、パリッとした香ばしい食感を生み出し、ぶるっとジューシーな脂が流れ落ちるのを防ぐんだ。

でも待てよ？ オレは牛角によく来るけど、この味は初めてだぞ……？

店員さんに聞いてみたところ、「白MIX」と「黒MIX」は焼肉酒場セット限定のホルモンメニューだとか！

マジで美味すぎるから、ぜひ定番メニューにしてほしい。お願い牛角さん！

ここでオレはエナジーハイボール、飯島はレモンサワーを注文。ホルモンとお酒ってなんでこんなに合うんだろうな～。焼肉酒場セットなら40品以上が2時間飲み放題だから、いろいろなお酒を楽しめるのがいいね！

お財布もお腹も大大大満足な「焼肉酒場セット」でみんなも焼肉飲み会しよう

いや～。焼肉酒場セット、大満足！

と思ったら、食べることが大好きな飯島は、「せっかく飲み放題なんだし、もっと食べたいから追加しちゃおう」と追加でいろいろ注文し始めた。

やげん軟骨、にんにくホイル焼き、そして濃厚旨辛にんにくラーメン！ すっかり居酒屋モードの飯島は日本酒をおかわり。好きなものに囲まれて幸せそう……！ というか、飯島は見た目によらずやっぱり大食いだな……。

オレは節約派だから……この無限枝豆と飲み放題で、時間いっぱい満喫するぞ！

いや～。1,980円（税込2,178円）でここまで満足できるなんて。飯島みたいに追加で注文してもまだまだお財布にやさしいし、仕事終わりに大大大満足できるなんて、牛角最高！

実は「焼肉酒場セット」は11月4日（火）から11月21日（金）まで、平日限定で実施とのこと（叶うならレギュラーにして欲しい）。

みんなも気軽に“牛角でちょい飲み”を、ぜひ楽しんでみて！

[PR]提供：レインズインターナショナル