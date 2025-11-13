15歳の注目俳優・原田琥之佑、目標の2つを一気に達成「鳥肌が立ちました」　ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』出演決定

中島歩と草川拓弥がダブル主演を務める、テレビ東京のドラマ『俺たちバッドバーバーズ』(2026年1月9日スタート 毎週金曜24:42～25:13)のキャストが新たに発表された。

15歳の注目俳優・原田琥之佑が出演

月白理容室を訪れる謎の高校生・志賀風磨を演じるのは、映画『サバカン SABAKAN』(22)でスクリーンデビューし、初主演を務めた映画『海辺へ行く道』(25)で一躍脚光を浴びた、15歳の注目俳優・原田琥之佑。

月白たちの仕事仲間で天才凄腕ハッカー・古川リコを演じるのは、吉田美月喜。月白たちの仕事仲間でブローカーとして広い顔を持つ、牛窪警備保障の社長・牛窪譲を後藤剛範、そして、牛窪警備保障の社員で牛窪を尊敬している新田翼を濱田龍臣が演じる。

キャストコメントは以下の通り。

原田琥之佑

「ベイビーわるきゅーれ」に出会ってからの僕の数ある目標の中に【阪元監督と一緒に仕事をすること】と、【アクション作品に出演すること】がありました。今作に出演が決まったと聞いた時は、目標に掲げていたことが2つ一気に達成したので鳥肌が立ちました。

撮影現場では、中島さんと草川さんとのシーンが多かったので、たくさん話をしました。芝居のことや好きな音楽の話など色んなことを教えてもらいとても刺激的な時間でした。

僕は、連続ドラマにレギュラーメンバーとして出演することが初めてだったので、普段より少し構えて現場に入ったのですが、キャストもスタッフの皆さんも明るく受け入れてくださり、すぐに溶け込み、撮影が終わる頃には家族のような空気感になっていました。

現場の楽しい雰囲気が、画面を超えて観てくださる皆さんにも伝わってくれたら超絶嬉しいです。特異で遊び心に満ち溢れているドラマ「俺たちバッドバーバーズ」をお楽しみに！

吉田美月喜

今回、初めて阪元組に参加させていただきました。阪元さんの作品はユニークでありながら日常と非日常のバランスが絶妙で、俳優としてずっと憧れていました。阪元さんとご一緒できて、本当に嬉しかったです。

クランクイン前は、どんな雰囲気の作品になるのだろうと少しドキドキしていました。いざ撮影が始まると皆さんのキャラクターがとても濃く、俳優として学ばせていただくことが多かったです。皆さんとの日々は、毎日がとても刺激的で楽しい現場でした。

笑いあり、涙あり、アクションありの見どころ満載な作品になっています。ぜひ楽しみにしていてください。私自身も、完成を観るのがとても楽しみです。

後藤剛範

阪元監督のドラマ「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」の撮影が楽しかったので、その世界観にまた存在できることが嬉しくて、オファーがきてからはアクションを想定して筋トレの時間をジャブの練習にさく日々でした。

自分の役は、アクションはほぼなく、まじで意味はなかったのですが、まだお互い駆け出しの頃、野田地図のアンサンブルで一緒だった方と今回共演し、「野田地図では台詞ほぼなかったけど、ごっつ芝居上手くなったな」というなんとも言えない言葉をもらったのが、とても感慨深くなるほどの会話感も楽しめるドラマです。 そんな中ずーっと変なことをしてるのが中島君で、それに対する草川君のキレのある返しとその２人の中で生き生きと楽しんでる琥之佑君が癖になる癖強ドラマです。

濱田龍臣

「ベイビーわるきゅーれ 2 ベイビー」以来、3年ぶりにご一緒させて頂く阪元監督作品で、お話を頂いた時は素直に嬉しかったです。

撮影時期は夏のとても暑い頃でしたが、その暑さを吹き飛ばすようなアクションとコメディー満載の作品になっていると思います。

台本のト書きに「渋い殺陣」と書かれているアクションシーンもあり、アクション部のスタッフさんと、相手の役者さんと練習を重ね、とてもかっこいいシーンになっていると思いますので、是非そこも楽しみにして頂けると幸いです。