アトレは2026年3月28日、JR大井町駅に隣接する複合施設「OIMACHI TRACKS」内に、商業ゾーン「SHOPS & RESTAURANTS」をグランドオープンする。

商業ゾーンは低層部(1階～5階)に位置し、81店舗が出店する。商業コンセプトは「WELL!WELL!WELL! "豊かなOFF"を生み出す無限のWELL」。3つの「WELL」は、生きる活力「Vitality」、心地よい繋がり「Community」、そして長く続く関係性「Sustainability」を柱とし、人々の日々の生活に無限のウェルネスを育む。

JR東日本グループ初となるアウトモール型ショッピングセンターとして、広大な敷地と豊かな自然を生かした店舗づくりを目指す。開放的な広場でのBBQや、壮大な眺望が広がるスパ・サウナなど多様な体験を提供し、日常の中で心身を満たし、豊かな暮らしを育む新しいショッピングセンターの形を提案する。

心豊かな暮らし"WELL"を具現化するキーテナント

「TOHOシネマズ 大井町」では、映像・音響・座席のすべてにこだわった本格的なシネマコンプレックスを展開する。都内のＴＯＨＯシネマズとしては初となる"ドルビーシネマ"や、独自ブランドの"プレミアムシアター"、"轟音シアター"など、作品の魅力を最大限に引き出す設備を採用し、多様なニーズに応える。

都市型プレミアム・ウェルネススパの新業態「サウナメッツァ」が誕生する。サウナシュラン2022全国1位を獲得したスパメッツァが手掛ける新拠点は、心身の癒しからリカバリーへと導く上質な空間。サウナ室は「ととのえ親方」らが率いるサウナクリエイティブ集団TTNEがプロデュース。日本初の"トラムサウナ"(男性向け)や薬草ロウリュを楽しめる女性サウナなど、こだわりの体験を提供する。

「スターバックス」は、TRACKS PARKの象徴的な建物に出店する。屋外とシームレスにつながる居心地の良い店内には、愛犬と過ごせる客席空間を備える。一杯のコーヒーを通じて、人と人 とのつながりと心あたたまるひとときを提供する。

「TSUTAYA BOOKSTORE」は、厳選した書籍や雑誌をスターバックスのコーヒーとともにゆっくりと選び、心豊かな時間を過ごせるBOOK & CAFEスタイルの書店。SHARE LOUNGEは、仕事や勉強の場としてはもちろん、カフェや憩いの場としても利用できる。

「ライフ」と「ビオラル」の2つのスーパーマーケットも出店し、多様なニーズに応える。ライフは新鮮な生鮮食品やできたての惣菜で日々の食卓を彩る。ビオラルは、健康志向に合わせた商品を通じて、心と体を満たすナチュラルライフスタイルを提案する。

新しい発見やユニークな体験を創出するSC初店舗

「ピチピチミートファーム」は、畜産大国・鹿児島で、エサづくりから牛・豚の飼育、食肉の製造・加工、販売、外食まで一貫して行うカミチクグループが手掛ける「切りたてお肉の直売所」。生産者が大切に育てた牛や豚のお肉の"いちばんおいしい瞬間"を味わってもらうため、直売所エリアのほか、ここでしか味わえない「ピチピチミートで山本のハンバーグ」、購入したお肉をその場で楽しめるセルフバーベキューエリアも併設。買い物から食事まで、"切りたてピチピチ"のお肉の魅力を満喫できる。

宮城県塩竈市の名店「廻鮮寿司 塩釜港」は、地元塩竈から直送される極上ネタを驚きの価格で味わえる人気の回転寿司店。人口あたり寿司店数日本一の"寿司の街"にふさわしく、生マグロや三陸サーモンなど旬の魚介がずらりと揃う。目の前で職人が握る臨場感とともに、本格的な味わいを提供する。

SNSフォロワー100万人超、スイーツ・パン材料と道具の専門店「cotta(コッタ)」が初出店する。 オンラインで人気の約1200点の商品を、実際に手に取ってみることができる。さらに、店舗限定のスイーツ雑貨や、ここでしか味わえない焼きたてのマフィン、手土産にぴったりのチャンククッキーも提供する。

六本木にて創業し13年目を迎えたブーランジェリー「ラトリエ・デュ・パン」。自家製の天然酵母と高加水・低温長時間発酵にこだわり、店内工房で一つひとつ手作業で丁寧に焼き上げたパンは、もっちりとした食感と奥深い風味が特徴。中でも人気の"塩パン"は、白玉生地でバターを包み、ミネラル豊富なゲランドの塩が旨みを引き立てる自信作。香ばしさともっちり感を同時に味わうことができる。

他にも、豊洲市場・横浜中央市場の買参権を持つFirstDropが手掛ける新業態「仲卸直営とろぼっち」や、渋谷・池袋で行列の絶えないオムライス専門店「Yellow 大井町」、厳選した旬の果実や食材を使ったクレープを提供する「47CREPE」、牡蠣専門店「MARE & OYSTER」などがショッピングセンターに初出店する。

地元から愛される人気の名店

「銭場精肉店」では、A5ランクの黒毛和牛のメスを一頭買いし、富士山の溶岩プレートで焼き上げる"溶岩焼肉"を提供する。素材の旨みを最大限に引き出し、お肉をふっくらジューシーに焼き上げる。ランチタイムには、黒毛和牛100%ハンバーグやステーキなど、気軽に楽しめるメニューも用意している。

大井町で人気の「H」や「8」を手掛けるHグループの「立呑み 8」がSCに初出店する。大切な人を連れていきたくなるような色気のある居心地の良い空間で、活気あふれる憩いの場を提供する。大井町に古くからある精肉店や製麺所の食材をはじめ、豊洲市場直送の新鮮な魚介などをふんだんに使用した、ひねりある創作和食の数々を、こだわりのお酒とともに堪能できる。

「GROVE park view」は、ニューヨークで修行を積んだシェフが仕掛けるオールデイダイニング。自家製ハンバーガーや、厳選したオーガニック野菜をふんだんに使った料理で、心と身体を満たす健やかな食体験を提供する。

「Pizzeria&Trattoria GONZO」では、専門のピザ職人が特注石窯で焼き上げる本格ナポリピッツァが楽しめる。さらにシェフ自慢の炭火焼肉料理を、ライブ感あふれるオープンキッチンで堪能できる。

「les joues de BeBe」では、世代を超えて愛されるやさしい味わいを大切に、一つひとつ丁寧に焼き上げたパンを提供する。

「そば道」は"蕎麦をもっと自由に愉しむ"をコンセプトにした大井町発祥の蕎麦居酒屋。細打ちで香り高い"挽きぐるみ蕎麦"と、風味豊かな太打ちの"田舎蕎麦"の2種を毎日打ち立てで提供する。

他にも、大井町創業のTRIGGER鍼灸院が手掛ける新業態「QUICK TRIGGER20鍼灸マッサージ院」や、昭和43年創業の老舗のやきとん専門店「新橋 まこちゃん」、戸越銀座発のおにぎり専門店「おにぎり戸越屋」などが出店する。