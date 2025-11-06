ジアスは11月22日、JR東日本大宮支社と共同開発した座席モケット端材アップサイクル商品第5弾を、鉄道グッズ専門店「GENERAL STORE RAILYARD 大宮」にて数量限定で発売する。

商品ラインアップ

今回発売する商品は、車両の定期検査において、座席モケットを新しく張り替えた際に出る端材を有効活用したもの。これまでに4回販売し、大きな反響があったことから、第5弾を開発・販売することとなった。

新商品は、フラットポーチやパスケース、トートバッグなど。帽子やクッション、ショルダーポーチなども販売する。