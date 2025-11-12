ACEesの浮所飛貴が、21日に放送されるTBS系バラエティ番組『黄金のワンスプーン！』(20:55～22:00)に出演する。

同番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する食の旅バラエティ。

今回、舘様はACEesの浮所飛貴、アンタッチャブルの柴田英嗣とともに神奈川県相模原市を訪れる。あいにくの雨の中、レインコートに身を包み、旬の愛され食材である「小松菜」収穫に挑戦。舘様の“エレガント収穫”を間近で見て、感化された浮所が雨に負けず、エレガントに小松菜収穫を行っていく。

そして、二つ目の愛され食材である「卵」を求めて舘様が次に訪れたのは、鳳凰卵“山吹”の販売店。生産者から卵の美味しい食べ方を学び、絶品料理を堪能する。

生産者から譲ってもらった卵を使用した料理を学ぶため、舘様がとあるシェフのもとを訪問。シェフのYouTube動画を見て、料理を勉強していたという舘様がシェフに直接教わることに。シェフが提案する“明日にでも真似できるエレガント料理”とは?

さらに、スタジオには豪華ゲストが登場。神奈川県相模原市の愛され食材を使用し、舘様はどんなアイデア料理を披露するのか。

(C)TBS