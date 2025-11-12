ヤマハ発動機は、11月4日からミラノ(イタリア)で開催された「EICMA 2025」(国際モーターサイクルエキシビション)に電動モトクロスバイクのコンセプトモデル「YE-01」(ワイイー ゼロワン)を出展した。

■電動モトクロスカテゴリー「MXEP」への参戦を目指す「YE-01」

「YE-01」は、カーボンニュートラルの実現に「FUN」でアプローチする電動モトクロスバイクのコンセプトモデルとして、フランスの電動二輪メーカー「Electric Motion SAS」と共同開発している。

ヤマハは電動トライアルバイク「TY-E」によるFIMトライアル世界選手権への参戦や、同社がパワートレインを提供する「Lola Yamaha Abt Formula E TEAM」でのABB FIA フォーミュラE世界選手権に参戦している。









フランス「Electric Motion SAS」と共同開発

今回の「YE-01」では、これまでの過酷なレース環境で得た制御技術や熱エネルギーマネジメントなどの知見も活用し、電動モトクロスカテゴリー「MXEP」への2026年の参戦を目指す。モトクロスの世界で新たなチャレンジを行うことで、さらなる電動技術の知見獲得を狙っている。

また、同社は全社環境目標として、 2050年までに事業活動を含む製品ライフサイクル全体のカーボンニュートラル達成を掲げている。今後も、電動化を含め、サステナビリティに寄与するさまざまな技術の研究・開発を推進し、マルチパスウェイでカーボンニュートラルの実現を目指す。

「YE-01」は、同社の環境計画実現に向けた取り組みの一環であり、同社の電動化に対する姿勢を象徴するモデルのひとつ。今回の出展に当たって同社では、「感動創造企業として、電動ならではの魅力を活かした製品づくりを通じ、より多くのワクワクと楽しさをお客様に提供し続けていきます」とコメントしている。