ヤマハ発動機販売は10月30日、「クロスプレーン・コンセプト」に基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列3気筒・888cm³エンジンを軽量アルミフレームに搭載するスーパースポーツモデルの新型バイク「YZF-R9 ABS」を発売する。

■ヤマハミドルクラス最強の"トラックパフォーマンス"を秘めた懐の深いモデル

「YZF-R9 ABS」の開発コンセプトは「Re-DNAed Supersport」。幅広いライダーから支持を得ている「MT-09」のパワーユニットをもとに、ミドルクラス最強のトラックパフォーマンスを具現化した。最高のエキサイトメントとスキルやステージを選ばない親しみやすさを併せ持つ、懐の広いモデルに仕上がっているという。

主な特徴は以下の通りだ。

1) トルクフルで余力のあるパワーを発揮するCP3エンジン(クロスプレーン・コンセプトの3気筒)

2) 同社歴代スーパースポーツ最軽量の新型重力鋳造アルミフレーム

3) 足つき性と快適性も考慮したスポーティなライディングポジション

4) 緻密な減衰調整が可能な前後KYB製新型サスペンション

5) ウイングレットの採用などエアロダイナミクス効果の高い外装

6) "YZF-R"シリーズらしさを受け継ぎ進化させたデザイン

7) 「YRC(Yamaha Ride Control)」やクルーズコントロールシステム、「YVSL(Yamaha variable speed limiter)」などの走行支援

8) ラップタイム計測や走行データの可視化が可能なアプリ「Y-TRAC Rev」など"つながる"機能



トルクフルで余力のあるパワーを発揮するCP3エンジン

同社歴代スーパースポーツ最軽量の新型アルミフレーム





良好な足つき性と快適性を達成したスポーティなライディングポジション





緻密な減衰調整が可能な前後KYB製サスペンション

ウイングレットを採用したエアロダイナミクス効果の高い新外装