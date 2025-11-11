両親のような夫婦が理想　しかし相手は結婚願望がない人だった

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#10が、7日に配信された。

強い結婚願望を抱くも…

番組では、シングルマザーを選んだ伝説のキャバ嬢・愛沢えみりの子育てに密着した。

31歳でキャバ嬢を引退した後、実家に帰った際、何歳になっても仲の良い両親を見て「両親のような夫婦が理想」と強い結婚願望を持ったという愛沢。

しかし、相手が「不倫や結婚できない理由があるのではなく、ただ結婚願望がない人だった」と語り、33歳の時、凍結していた受精卵で出産することを決意する。

そして、「受精卵凍結をしていたので、その上で話し合って妊娠した」「この人じゃない人を好きになっていたらもっと楽だった」と悩みながらも大きな決断をしたことを明かした。

(C)AbemaTV,Inc.