両親のような夫婦が理想　しかし相手は結婚願望がない人だった

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#10が、7日に配信された。
強い結婚願望を抱くも…
番組では、シングルマザーを選んだ伝説のキャバ嬢・愛沢えみりの子育てに密着した。
31歳でキャバ嬢を引退した後、実家に帰った際、何歳になっても仲の良い両親を見て「両親のような夫婦が理想」と強い結婚願望を持ったという愛沢。
しかし、相手が「不倫や結婚できない理由があるのではなく、ただ結婚願望がない人だった」と語り、33歳の時、凍結していた受精卵で出産することを決意する。
そして、「受精卵凍結をしていたので、その上で話し合って妊娠した」「この人じゃない人を好きになっていたらもっと楽だった」と悩みながらも大きな決断をしたことを明かした。
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
