バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、11月第3週より順次発売される「まちぼうけ」シリーズ新作をピックアップして紹介する。

まちぼうけ スタジオUG にしむらゆうじ

まちぼうけ スタジオUG にしむらゆうじ

2025年はにしむらゆうじ氏活動10周年。「まちぼうけ」シリーズに「スタジオUG」の仲間たちが登場する。「ごきげんぱんだ」「こねずみ」「ラブラビット」「わるめのねこ」「金田こん」がラインナップされており、価格は300円、全5種。

サルゲッチュ まちぼうけ －いつになったら捕まえにくる？－

サルゲッチュ まちぼうけ －いつになったら捕まえにくる？－

「サルゲッチュ まちぼうけ －いつになったら捕まえにくる？－」は、サルゲッチュ まちぼうけの第2弾。なかなか捕まえに来てくれなくてまちぼうけている姿が愛しい……思わず捕まえに行ってしまいたくなるフィギュアだ。

「ピポサル 黄パンツA」「ピポサル 黒パンツ」「ピポサル 黄パンツB」「ピポサル 白パンツ」の4種を収録。価格は300円、全4種。

手塚治虫キャラクター まちぼうけ

手塚治虫キャラクター まちぼうけ

大人気まちぼうけシリーズから「手塚治虫キャラクター」が登場する。まちぼうけてちょっとさみしそうな表情が印象的。ラインナップは「レオ」「アトム」「ピノコ」「ブラック・ジャック」「ユニコ」。価格は400円、全5種。

まちぼうけ 仮面ライダーの場合 その3

まちぼうけ 仮面ライダーの場合 その3

シリーズ大好評の「まちぼうけ 仮面ライダーの場合」に遂に第3弾が登場。それぞれのライダーらしいポージングでまちぼうける姿をハイクオリティに立体化した、集めて並べて楽しいシリーズだ。

第3弾では、早くも「仮面ライダーゼッツ」が登場するほか、「仮面ライダーガヴ」「仮面ライダーガッチャード」「仮面ライダーギーツ」など直近シリーズのライダーが勢揃いする。価格は400円、全4種。