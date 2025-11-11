お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基とアイドルグループ・SUPER EIGHTの村上信五が、19日に放送されるMBS『1万人が好きやねん！ KANSAIアーティストランキング』(20:00～21:58)で初タッグを組む。

前列左から 後藤輝基、村上信五、上沼恵美子 後列左から 鈴木紗理奈、松村沙友理、円広志

この番組は、昭和(50歳以上)・平成(26～49歳)・令和(25歳以下)世代の関西人1万人に聞いた、“好きな関西出身アーティスト・ベスト20”を発表する音楽バラエティ。

ゲストには約15年ぶりにMBSの番組に出演するという関西のスーパースター上沼恵美子、またミュージシャンでありながらバラエティ番組で活躍中の円広志、鈴木紗理奈と松村沙友理ら関西出身のメンバーが出演し、多彩なエピソードトークをたっぷり交えながら賑やかにランキングを予想する。

VTR中には世代を超えて愛される、昭和・平成・令和の超豪華アーティストたちが多数ランクイン。お笑いのキャリアよりも長いという上沼恵美子の“歌手”人生にもじっくり迫る。また、レジェンド、やしきたかじんの魂の歌唱映像＆はちゃめちゃすぎる? 当時のテレビ出演シーンなど、この番組でしか見られない超貴重映像も大公開。ランキング1位に輝いた人気アーティストから特別メッセージも寄せられる。

村上信五の収録後コメント

――フットボールアワー・後藤さんと初めてタッグを組んだ感想

初めてという感じがあまりなかったですね！ ナチュラルに役割分担できたので、スムーズに進められました。

――上沼恵美子さんとの久々の共演についての感想

バケモノですね。 でも、第一線でずっと芸能活動をやってこられて、幅広いジャンルで結果を出されてこられて…。主婦としての大阪目線もおありですから、どんな切り口でもエピソードが満載でしたね。聴き応えしかなかったです。

――今日の収録を終えて、実際にカラオケで歌いたいと思った曲はありましたか?

aiko姉やんかな。歌いたいと言うか、カラオケで聴きたいですね。色んなところでaikoさんの楽曲を耳にしていますけど、ノスタルジーの塩梅が世代的にはドンピシャやったりするので。歌うってなったら円広志かな！

――今日の収録で特に「コテコテだな」と感じたアーティストはいますか？

そりゃ、(やしき)たかじんさんでしょ！ 「やっぱ好きやねん」は大阪を象徴する言葉ですよね。

――気になっている関西出身アーティストはいますか？

菅田将暉くん。役者のイメージが強いから、大阪色はちょっと薄いですけどね。 でも、俳優であり、アーティストの人が大阪出身っていうのは嬉しいですね。大阪のイメージをちょっと変えてくれるし、カッコいいっていうのを体現してくれている感じがします。

――番組の見どころ・視聴者へのメッセージ

見どころは上沼恵美子の漫談ですかね。編集がどうなるか分からないですけど、上沼さんしか知りえない関西ならではのとっておきの音楽にまつわる話もたくさんありました。今回、みなさんが必ず知ってる20組のアーティストが登場するので、ぜひ予想しながらお楽しみください！

