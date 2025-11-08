アイドルグループ・SUPER EIGHTの村上信五が、12日に放送されるMBS『クイズ！昭和100年 秋編』(20:00～21:58)でMCを務める。

1926年に始まった昭和時代。そこから数えると2025年は昭和100年にあたる。この100年間は日本史上、政治、社会、経済が最も変化した激動の100年といえる。そんな刺激的で興味深い100年の間に起きた様々な出来事をMCの村上信五と4組のタレント解答者、そして昭和を愛する関西在住の一般解答者100人と振り返る。タレント解答者はお笑い芸人のジミー大西、女優の羽野晶紀、元プロ野球選手の糸井嘉男、そして春編から皆勤賞の今井アンジェリカ。

番組は、「昭和元年12月25日、元号が大正から昭和になったこの日、世界で初めてブラウン管式テレビの映像実験に成功しました。では、初めて画面に映されたのは何?」というクイズで始まり、第2問では昭和2年の出来事、第3問では昭和3年の出来事からクイズを出題し、ABCDの選択肢から答えを選んでいく。怒涛のテンポ感で出題されるクイズに羽野は「こんな感じ!?」と面食らった様子。それを見た村上は「反省する時間ないですから」とアドバイスを送る。

今やこの番組ではお馴染みとなった「D問題」は今回も健在で、8問目の「昭和8年、『りくろーおじさんの店』の創業者である、西村陸郎が誕生。チーズケーキの焼印のモデルはご本人です。次のうち、西村陸郎はどれ?」という問題では選択肢Dにアシスタントの武川アナの夫が夏編に続き登場。その他、16問目では「昭和16年9月、燃料事情の悪化を背景に、バスやタクシーのガソリンの使用が禁止となりました。では、当時の人々は、どのように対処したでしょう?」の選択肢Dに「諦めてみんな歩いた」とあるなど、時々Dがおかしなことに。

クイズは四択問題だけでなく、二択問題やVTR問題も出題される。VTR問題では、宮沢りえのヌード写真集『Santa Fe』のおへそを扉の隙間から出している表紙をきっかけに「おへその写真を多く撮れたのはどっち?」が行われます。今回はシャンプーハットの恋さん扮するトゥギャ山紀信と戦場カメラマンの渡部陽一がおへそを巡ってデッドヒートを繰り広げる。

また、自由奔放なジミーのエピソードトークを聞きながら、村上は「さんまさんっていつもこんな感じでやってはるんや・・・」と絶句。ジミーワールドも全開だ。

そして今回、『クイズ！昭和100年』からニュースター“ゴールデンボーイズ”が誕生。出題者として大活躍する彼らの、ただ者ではない(!?)雰囲気にスタジオは大爆笑の連発となる。羽野はまさかのゴールデンボーイズに振り回されることになって・・・。

早々に、答え合わせの中で「糸井さんたぶんバカ」と気が付いた今井は共演者を見回し、「秋編はトップを獲れると思ってる」と堂々の宣言。秋編のトップ賞に輝くのは果たして!?

