シャトレーゼは、数量限定の樽出し生ワイン(山梨県産甲州種使用)「シャトレーゼヌーヴォー甲州」が味わえる「秋のワインフェア」を、シャトレーゼのワイン取り扱い店舗にて11月7日より順次開催する。

秋のワインフェア

樽出し生ワイン シャトレーゼヌーヴォー甲州(白/辛口)は、国際的にも高く評価されている日本固有のワイン用白ぶどう品種「甲州(山梨県産)」を使用。新酒ならではの青りんごのような香りに加え、グレープフルーツやレモンを思わせる柑橘系の香り、さらにパッションフルーツのような華やかさが広がる辛口ワインに仕上げた。しっかりとした酸味が特徴で、和食との相性も抜群。

価格は〈ワイン代のみ〉1本 990円。〈ボトル代720ml〉1本 203円。

発売日は11月7日または11月14日。

「樽出し生ワイン」とは、これまでワイナリーでしか味わえなかった非加熱の生ワインで、ぶどう本来のフレッシュな味わいを楽しめる。柑橘系の香りやナッツのような香ばしい風味、爽やかな酸味が特徴的な白ワインと、ハーブやベリー香る、しっかりと力強い味わいの赤ワイン。両方の味わいを飲み比べてるのもおすすめ。

樽出し生ワイン

(白)主体品種:シャルドネ種(輸入ワインと国産ぶどう使用)

(赤)主体品種:カベルネ・ソーヴィニヨン種(輸入ワインと国産ぶどう使用)

価格は〈ワイン代のみ〉1本836円。〈ボトル代720ml〉1本 203円。

※次回ボトルを持っていくとボトル代は無料。

穏やかな酸味と渋みの「マスカットベーリーA」、柑橘系果実の香りと程よい酸味の「甲州」、華やかな香りとさわやかな酸味の「甲斐美嶺」。新酒ならではのフレッシュな味わいを楽しんで欲しい。

甲州

甲斐美嶺

商品名は、2025年収穫 マスカットベーリーA(赤/軽快・辛口)2025年収穫 甲州(白/やや辛口) 2025年収穫 甲斐美嶺(白/やや辛口)。

価格は720ml 各1,650円。

※全て数量限定

自社ワイナリー直送の樽出し生ワインを使った大人のジェラートも販売する。

樽出し生ワインのジェラート 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン

若々しく濃厚で、ハーブやベリー系の香りが印象的なカベルネ・ソーヴィニヨンの生ワインに、北海道生クリームとマスカルポーネチーズ、ホワイトチョコレートを合わせた。まろやかな生クリームとマスカルポーネのコクが、カベルネ・ソーヴィニヨンの果実感豊かな香りを引き立てる。

※アルコール分0.95%含有

樽出し生ワインのジェラート 白 シャルドネ

グレープフルーツのような柑橘系の香りとナッツのような香ばしい風味のシャルドネの生ワインに、北海道生クリームと香ばしいキャラメルペースト、ホワイトチョコレートを合わせた。ほんのり香ばしいキャラメルのコクが、さわやかなシャルドネの香りを引き立てる。

※アルコール分0.99%含有

価格は1個 167円。同種4個入 626円。

発売日は11月7日。

※数量限定

※ワインが入っているので、子供やアルコールに弱い人は注意すること。