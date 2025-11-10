日清食品は、ブラックフライデーにあわせ、「ブラックチキンラーメン」「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ」「日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」「日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ」のブラックシリーズを11月10日から全国で販売する。

同社は、昨年の反響を受け、「日清のどん兵衛」「日清焼そばU.F.O.」「日清カレーメシ」ブランドから真っ黒な見た目と濃厚な味わいが楽しめる商品を今年も販売する。さらに、今年は新たに「チキンラーメン」ブランドからも、インパクト抜群のブラックシリーズ商品を販売する。

日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ(税別236円)

「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ」(税別236円)は、もっちりとしたつるみのあるうどんに、濃口醤油に鰹と鶏のだしを合わせ、香り高い粗挽き黒胡椒でアクセントを加えた真っ黒なスープが特長の商品。

具材には丸大豆100%使用のふっくらおあげを使用しており、1ケース12食入で販売される。

日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース(税別236円)

「日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」(税別236円)は、イカのうまみをベースに焦がしにんにくをきかせた、真っ黒なイカスミソースが特長の商品。

コシのある中太ストレート麺に、具材は、赤唐辛子を使用しており、1ケース12食入で販売される。

日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ(税別298円)

「日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ」(税別298円)は、ビーフのコクをベースに、じっくり炒めた玉ねぎと、クミンやコリアンダーなど14種のスパイスのうまみを凝縮した真っ黒なルゥが特長の商品。

熱湯5分の簡単調理でも湯戻りの良い、ふっくらとした食感のごはんを使用し、具材は、味付牛ミンチと玉ねぎが入っており、1ケース6食入で販売される。

「ブラックチキンラーメン」(税別136円)は、チキンのうまみをベースに18種類のスパイスをきかせた、"スパイスカレー味" の真っ黒なスープが特長の商品。

醤油ベースのチキンスープで味付けした、香ばしい「チキンラーメン」の麺を使用しており、1ケース10食入×3合わせで販売される。