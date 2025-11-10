築地銀だこを展開するホットランドホールディングス は、11月18日から全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)にて、「ぜったいお得な回数券」を、期間・数量限定で販売する。

「ぜったいお得な回数券」は、全国の築地銀だこ店舗で利用可能な「お好きなたこ焼(1舟8個入り)」と引き換え可能なチケット。4枚セット(2,354円)と11枚セット(5,918円)の2種類がある。

「ぜったいお得な回数券」(2025年秋) イメージ

購入時には、スタンプが貯まるとたこ焼が無料でもらえる「銀だこスタンプカード」のスタンプが、回数券の枚数分プレゼントされる。また、通常はたこ焼1舟(6個入り以上)購入につきスタンプ1個だが、8日、18日、28日の“8のつく日”はスタンプ2個となる。

対象商品は、「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース）」、「ねぎだこ」、「てりたま」、「チーズ明太子」、期間限定商品で、引き換え有効期間は12月1日～5月31日となる。

たこ焼8個入りを販売していない店舗は、対象外または交換商品が異なる場合があり、通常商品以外のコラボ商品・店舗限定メニューなどは使用対象外となる。

なお、同社では、「築地銀だこアプリ」の提供開始に伴い、従来の「紙の銀だこスタンプカード」のサービスを、アプリ内の「デジタルスタンプカード」へ順次移行しており、「デジタルスタンプカード」では毎月8日・18日・28日は 「スタンプ2倍」 のスペシャルデーを実施している。