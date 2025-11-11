ファミリーマートは11月11日、「とんこつスープが決め手 野菜ちゃんぽん」(598円)と、「甘辛ソース仕立て ホルモン焼うどん」(550円)を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。

「九州麺めぐりフェア」第3弾

同社は9月より、九州の多彩な麺文化をテーマにした「九州麺めぐりフェア」を開催している。本フェアでは、毎月2品ずつ、各県の特色あふれる麺商品を発売している。今回第3弾として、九州のちゃんぽん文化に着目した野菜ちゃんぽんと、福岡県北九州市発祥の焼うどんをモチーフにしたホルモン焼うどんの2種類を発売する。

野菜ちゃんぽんは、粘りのあるちゃんぽん麺を使用し、工場で炊きだしたとんこつスープと豚ガラスープを合わせることでコクのあるスープに仕立てた。具材は、きくらげやかまぼこを入れた野菜炒めと豚肉を盛りつけた。お好みで別添のホワイトペッパーをかけて楽しめる。

ホルモン焼うどんは、甘辛いソースで味付けしたうどん麺と、みそ・にんにく入りの甘口たれで味付けしたホルモン、もやし、ねぎを盛りつけた。

セットで購入すると100円相当を還元

期間中、九州麺めぐりフェア対象の調理麺とキリンビバレッジ「午後の紅茶 おいしい無糖 600ml」を同社のアプリ「ファミペイ」を提示して、セットで購入すると、ファミマポイント100円相当を還元する。キャンペーン期間は11月11日～12月8日まで。