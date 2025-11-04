ファミリーマートは11月4日、メ～テレの人気番組「ドデスカ!」および東海地方の名店とコラボした商品4種類を愛知県、岐阜県、三重県(一部除く)、静岡県(一部除く)のファミリーマートで発売する。

2023年11月には「純喫茶メ～ロメロ」をテーマに、純喫茶メニューをイメージした商品5種類を発売、2024年10月には「2ドおいしい、2ドうれしい。」をテーマに、別々で食べても、混ぜて食べても2ドおいしく楽しめる商品5種類を発売し、好評を博した。

コラボ3年目となる今年は、ドデスカ!に加え、東海地方の名店として、愛知県安城市のソウルフードである北京飯で有名な「北京本店」、岐阜名物のラーメン店「岐阜タンメン」が監修した商品4種類を発売する。

北京本店からは、看板商品の「北京飯」(695円)と、ランチセットの定番である「棒棒鶏」(320円)を発売する。北京飯は、とろとろのたまごを醤油ベースの甘辛な味付けにし、豚のから揚げをトッピングした。棒棒鶏は、しっかりとした胡麻の味、風味を感じられ、ラー油、山椒の使用で少し辛みもある特製だれがやみつき感のある味わい。

岐阜タンメンからは、看板商品の「岐阜タンメン」(646円)と、岐阜タンメンの味わいをおむすびで手軽に味わえる「サンドおむすび岐阜タンメン」(348円)を発売する。岐阜タンメンには、にんにくの効いた塩ベースのやみつき感あるスープに、白菜・キャベツ・豚肉をトッピング。辛味あんが味のアクセントになっている。サンドおむすびは、白菜・キャベツ・豚肉の具材のボリュームが感じられるサンドタイプのおむすび。岐阜タンメンと同様に辛味あんが味のアクセントになっている。