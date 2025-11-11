耳掃除やメイクなど幅広く活用できる綿棒は日常生活に欠かせない衛生用品。ウエルシア薬局のプライベートブランド「くらしWelcia」からも、用途に合わせた様々な種類の綿棒が発売されています。今回は厳選した5つの綿棒をレビュー。それぞれの特徴やおすすめの使用シーンを紹介します。

『そっと! ごそっと! 粘着めんぼう』

まずは持ち運びににも便利で衛生的な個包装タイプからご紹介。一つ目の『そっと! ごそっと! 粘着めんぼう』は、片側は白色、もう一方は水色になっている綿棒です。

水色の綿球には粘着剤が含まれているので、ペタペタとした感触。この粘着剤が粉状の細かい汚れをやさしくキャッチしてくれるのだそう。

使い方は、まず水色の綿球で擦らずに軽く押しつけたり、やさしく転がして汚れをとり、白色のプレーンな球綿で浮き上がった汚れを絡め取って仕上げます。

プールや入浴後に使用すると粘着力が弱くなることから、耳が乾いている状態の時に使用することをおすすめします。

『カサカサ耳にうるおいを! ローション付きめんぼう』

2つ目の『カサカサ耳にうるおいを! ローション付きめんぼう』は、両側の綿球にローションを含んだウェットタイプの綿棒で乾いた汚れを洗うように除去できます。

たっぷりとローションが含まれているので、耳の中の乾燥が気になる時に使えばうるおいを与えることも可能。やさしいメイク落としとしても活用できそうです。

『とれるとれる! 見える見える! 粘着黒めんぼう』

汚れが取れたことで視覚的にも満足感を得たい人におすすめしたいのが『とれるとれる! 見える見える! 粘着黒めんぼう』です。

俵形の綿球には粘着剤が含まれているので、渇いた細かい汚れをやさしくキャッチ。仕上げに波型でプレーンタイプの綿球で浮き上がった汚れを絡め取って仕上げることができます。

『そっと! ごそっと! 粘着めんぼう』と同様に、プールや入浴後に使用すると粘着力が弱くなることから、耳が乾いている状態の時に使用することをおすすめします。

『そうじも仕上げもこれ一本! 抗菌耳かきめんぼう』

4つ目の『そうじも仕上げもこれ一本! 抗菌耳かきめんぼう』は、耳かきと綿棒が1本になっているので、これ1つで耳掃除を完結できます。

耳かき側で汚れをかき出し、銀イオン抗菌を施した綿球側で仕上げられるシンプルな作りではありますが、軸の中央に凹みが入っているので、耳かきの向きがわかりやすく快適! おうちだけでなく、旅先でも丁寧に耳掃除をしたい人におすすめしたい1本です。

『耳穴が小さい大人へ! ほっそりめんぼう』

最後に紹介するのは220本入の大容量タイプ。『耳穴が小さい大人へ! ほっそりめんぼう』は、レギュラーサイズよりも小さめでベビーサイズよりも大きめの綿球に、レギュラーサイズよりも細めでベビーサイズよりも太い軸を採用。その名の通り、“耳穴が小さい大人”にぴったりなサイズ感になっていました。

Ag抗菌を採用した本製品は、シャワーやプールの後の耳のお手入れはもちろん、メイクのお直しにもフィットしてくれますよ。

普段何気なく手に取る綿棒。これだけ種類があると知ったら悩んでしまいますよね。使用シーン、自分や家族の体質に合ったベストな綿棒をこの機会に探してみてはいかがでしょうか?