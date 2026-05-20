RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」は、ベースフードが展開する完全栄養食「BASE FOOD」とコラボレーションし、「チョコ活でご褒美体験(第2弾：BASE FOOD)」キャンペーンを開催中。期間は6月30日まで。

同キャンペーンは、ジムへ行く際の心理的ハードルを下げ、運動を習慣化してもらうための独自企画「チョコ活でご褒美体験」の第2弾。全国のチョコザップ店舗にてリニューアルした「BASE BREAD チョコレート」を先着30万名に無料配布する。アプリや店舗の専用什器にある二次元コードからエントリーすると、「BASE BREAD チョコレート」を1人1個、その場で持ち帰ることができる(無くなり次第終了)。

「BASE BREAD チョコレート」を1人1個持ち帰ることができる

3回来館で当たるスタンプラリーも開催。期間中にチョコザップへ来館すると、1日1個を上限にアプリ内でスタンプが自動付与される。3スタンプを貯めると自動で抽選にエントリーされ、100名に「BASE FOOD 詰め合わせ」が当たる。落選した場合も、全員に公式オンラインショップで使える「継続コース初回1,000円OFFクーポン」をメールにて配布する。

3回来館で「BASE FOOD 詰め合わせ」が当たるスタンプラリー

5月24日まで、BASE FOOD(@BASEFOOD)とチョコザップ(@chocozap_)の公式アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストのうえ指定内容をリプライした人の中から、抽選で10名に「BASE FOOD 詰め合わせ」が当たるキャンペーンも実施する。

キャンペーンを記念し、東京の「チョコザップ西新宿三丁目店」では、BASE FOODによる期間限定の店舗ラッピングを実施中。外観が「BASE BREAD チョコレート」のデザインで埋め尽くされる一方、一歩足を踏み入れるといつものチョコザップ空間が広がるという、ユニークで遊び心あふれる特別な店舗体験を提供する。