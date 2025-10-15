明治は、腸内フローラ検査とその結果に基づいた腸内タイプ別のパーソナルココア飲料をセットにした「Inner Garden(以下、インナーガーデン)」について、このほどウエルシア薬局、サイキンソーと業務連携し、販路拡大を目指す。

ウエルシア薬局ではドラッグストア内で栄養相談や検査サービスなど包括的なヘルスケアサービスを行う「Care Capsule(ケアカプセル)」を一部店舗にて2025年3月から展開している。このケアカプセル導入店舗で、「インナーガーデン」の取り扱いが始まった。

これまでECサイト限定で「インナーガーデン」を販売してきたが、店頭で展示されるのは今回が初となる。

取り扱い店舗では、実際に製品を見られるほか、ココア飲料の試飲も可能。また、管理栄養士などの専門スタッフによる商品説明も行う。興味を持っている人は、「インナーガーデン」の専用ECサイトから購入できる。

まず、ウエルシア松本渚店で9月18日から「インナーガーデン」の取り扱いを開始しており、続いてウエルシア イオンタウン幕張西店では10月9日から店頭展示が始まる予定。

今後は、ウエルシア仙台沖野店、ハックドラッグ美しが丘店、ウエルシア静岡水道町店、ウエルシア三木青山店など、計6店舗で導入を予定している。さらに、管理栄養士が在籍している全国の店舗への順次拡大や、店舗での腸活セミナーの開催も計画している。

ウエルシア イオンタウン幕張西店の店頭展示

腸内フローラ検査サービス「マイキンソー(Mykinso)」を提供しているサイキンソーとはアフィリエイトモデルで連携する。「マイキンソー」は郵送検査型の腸内フローラ検査で2015年からサービスを提供し、累計検査数は20万件にも達している。

10月9日より「マイキンソー」利用者に対して検査結果を基にした腸内細菌タイプに合った成分を配合した「インナーガーデン」の腸活ココア飲料をメールで案内する。

「インナーガーデン」はこれまで腸内フローラ検査が必須でしたが、「マイキンソー」利用者は当社の検査を受けずに腸活ココア飲料を購入できるようになる。

「インナーガーデン」は2024年12月の販売開始以来、当社の一般向けサービスとして高価格帯でありながら、順調に売り上げを伸ばしている。また、リピーターのうち8割超が定期購入を行っており、ココア飲料の満足度の高さがうかがえる。このたびのウエルシア薬局とサイキンソーとの連携で販路を拡大し、より多くの方の腸活のニーズに応えていくことを目指す。

「インナーガーデン」についての特徴について紹介する。

1つ目、腸内フローラ検査。腸内細菌を測定し腸内タイプを見える化!

2つ目、腸内タイプ別飲料。自分の腸内細菌が欲する栄養源を手軽に摂れるココア飲料が届く!

3つ目、健康アドバイス。生活習慣アドバイスで継続的に健康生活をサポート。

【初回限定】腸内フローラ検査+パーソナルココア飲料(約1ヶ月分)のセット。価格は12,000円。

本サービスでは、短鎖脂肪酸を産生することが明らかになっている腸内細菌の代表的な5菌属について、便を検体とし腸内細菌を測定し、その人の腸内でどの菌属が優勢かを調べ、タイプ分けを行う。

その測定結果に基づいてお客さまの腸内タイプを5つに分け、タイプに合わせた素材を配合したココア飲料を、全5品のラインアップのなかから選定し提供、摂取できる。

また、専用サイトで、5菌属それぞれの量を偏差値化した｢菌偏差値｣と、腸に良い生活ができているかの独自指標｢ガーデンスコア｣を確認することができる。ユーザーは提供された飲料を一定期間飲用した後の再測定により変化を確認することができる。さらに、生活習慣アドバイスや腸に関するコラムなどを配信し、お客さまの健康生活を継続的にサポートする。

インナーガーデン 飲料各種 左より「バクテロイデス」「ルミノコッカス」「フィーカリバクテリウム」「プレボテラ」「ビフィドバクテリウム」(各125ml)

販売ルートは、EC販売。

サービス概要は以下の通り。

1つ目、検査サービス。 2つ目、パーソナルココア飲料(ブリック飲料・125ml・24本入り・常温保存可)。

価格は以下の通り。

・初回限定セット(検査+飲料):12,000円(税込) 送料込

・検査サービス: 9,000円(税込) 送料別

・飲料(約1ヵ月分:24本)1回購入: 6,000円(税込) 送料別

・飲料(約1ヵ月分:24本)定期購入: 5,400円(税込) 送料別