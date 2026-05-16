Calvin Klein、JUNG KOOKとコラボレーションアイテムを発表　5月20日(水)より発売開始

Calvin KleinがグローバルアンバサダーであるJUNG KOOK／ジョングクと初めてコラボレーションアイテムを発表した。日本では5月20日(水)より発売される。

2023年の春にカルバン・クライン（Calvin Klein）のグローバルブランドアンバサダーに就任したJUNG KOOK。昨年の秋、イースト・ヴィレッジで行われた同ブランドの2026年春夏コレクションショーに出席し世間を驚かせ、そして弊誌の撮影では最新コレクションを纏い日本、UK、韓国版の表紙を飾ってくれた。

次号6月25日発売のRolling Stone Japan vol.35の表紙でも彼はCalvin Kleinを纏い、Rolling Stone全世界版をジャックし、グループ再始動について語ってくれた。

そして、ついに長らくグローバルブランドアンバサダーを務めたCalvin KleinとJUNG KOOKがコラボレーションをするという。「型にはめられるのは嫌なんです。限界のないアーティスト─が僕の目指す姿です」と昨年のインタビューでも語っているように、つねに挑戦し続けている彼のこだわりが詰まったアイテムがこの世界に誕生する。昨夜公開されたティザームービーは、CKのロゴの上にJUNG KOOKと名前を書くというシンプルなもの。ベールに隠されたCK✕JKプロジェクト、あと数日でその全貌が明らかになる。Calvin Kleinを愛するJUNG KOOKがどのようなアイテムを発表するのか。楽しみでならない。

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【Jung Kook for Calvin Klein特設サイト】

https://japan.calvinklein.com/CKJK

【発売日】2026年5月20日

※発売開始時間および販売期間は店舗によって異なります。

【Jung Kook for Calvin Klein販売店舗】

Calvin Klein 原宿店、神戸店、渋谷スクランブルスクエア店、ルミネエスト新宿店 、札幌ステラプレイス店、名古屋PARCO店、キャナルシティ博多オーパ店、公式オンラインストア

【My Calvins会員オンライン先行販売】

2026年5月20日 午前7:00-午前9:59

公式オンラインストア

【購入方法】

「Jung Kook for Calvin Klein」の購入には、公式LINEより来店予約および、My Calvins会員登録が必要。

販売条件は店舗により異なりますので、詳細は特設サイトをチェック。