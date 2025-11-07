ペイメントフォーは、『超星神グランセイザー』『幻星神ジャスティライザー』『超星艦隊セイザーX』の超星神シリーズ3作品、セイザーX放送20周年を記念したメモリアルイベントをシアターサンモール(東京都新宿区)にて11月15日に開催する。現在、チケットペイにてチケット販売中。

本企画は、セイザーXの放送20周年を起点に、発起人高橋良輔の想いから始まった。シリーズ各作品へのリスペクト、スペシャルゲストの生トーク、特別展示など盛りだくさんの内容だ。イベントテーマ作品は、2003年放送『超星神グランセイザー』、2004年放送『幻星神ジャスティライザー』、2005年放送『超星艦隊セイザーX』、2005年公開『劇場版 超星艦隊セイザーX 戦え!星の戦士たち』、なお作品の上映は行わない。

13:00開演の第一部は「集結!超星神シリーズレジェンド!メモリアルトーク!」、17:30開演の第二部は「放送20周年記念!超星艦隊セイザーX!メモリアル同窓会!」として、それぞれトークステージ、壇上フォトセッション、サイン色紙お渡し(サイン色紙付き券購入者のみ)を実施。撮影プロップ他、特別展示コーナーも設置する。各回ともに通常券5,500円、登壇者サイン色紙付き券13,000円(数量限定)。

高橋良輔さんよりコメント

セイザーX20周年! 遂にこの時がやってきました。15周年の当時コロナで実現に至れなかった悔しい思いが、20周年で遂に形にすることができました!

セイザーX20周年だけじゃない、グランセイザー、ジャスティライザー全てを集めた超星神祭2025!! 歴史に残るこのイベント、是非お待ちしております。お楽しみに!

※「超星艦隊セイザーX」安藤拓人 / ライオセイザー役、今回の企画発起人にして、イベント当日はメインMCを担当。

第一部「集結!超星神シリーズレジェンド!メモリアルトーク!」

開催は11月15日、開場：12:15、開演：13:00。

トークステージ登壇

高橋良輔(「超星艦隊セイザーX」安藤拓人 / ライオセイザー役)

正木蒼二(「超星神グランセイザー」神谷豪 / セイザートラゴス役)

伊藤久美子(「超星神グランセイザー」魚住愛 / セイザーパイシーズ役)

山下慶(「幻星神ジャスティライザー」平賀真也 / ライザーガント役)

市野龍一(映画監督)

西川伸司(漫画家、キャラクターデザイナー)

岡本英郎(デザイナー、イラストレーター)…他、続々参加予定。

サイン色紙付き券A

高橋良輔さん、市野龍一さん、西川伸司さん…による直筆寄せ書きサイン色紙

サイン色紙付き券B

高橋良輔さん、正木蒼二さん、伊藤久美子さん、山下慶さん…による直筆寄せ書きサイン色紙

第二部「放送20周年記念!超星艦隊セイザーX!メモリアル同窓会!」

開催は11月15日、開場16:45、開演：17:30。

トークステージ登壇

高橋良輔(「超星艦隊セイザーX」安藤拓人 / ライオセイザー役)

進藤学(「超星艦隊セイザーX」アド / イーグルセイザー役)

松永博史(「超星艦隊セイザーX」シャーク隊長 / シャークセイザー役)

浅川悠(「超星艦隊セイザーX」水将軍アクアル(声)役)

新上博巳(スーツアクター)

田井和彦(スーツアクター)

白濱孝次(スーツアクター)

市野龍一(映画監督)

西川伸司(漫画家、キャラクターデザイナー)…他、続々参加予定。

※一部、二部で登壇者が入れ替わる場合がある。

サイン色紙付き券C

高橋良輔さん、進藤学さん、松永博史さん、浅川悠さん、市野龍一さん…による直筆寄せ書きサイン色紙

サイン色紙付き券D

高橋良輔さん、岡本英郎さん、新上博巳さん、田井和彦さん、白濱孝次さん…による直筆寄せ書きサイン色紙