「2024 American Manga Awards」「You Should Read This Manga2025」など各国の漫画賞へのノミネート続出で話題の恐竜飼育漫画『ディノサン』の最新第8巻が2025年11月8日(土)、新潮社より発売された。

そして、新潮社オンラインストア「新潮ショップ」限定で、宛名入りサイン＆クリスマスカード付きの限定絵本ギフトセットの予約受付もスタートした。

●江の島ディノランドが閉園危機!?新章突入の『ディノサン』最新8巻

『ディノサン』は、“もし恐竜が現代にも生き残っていたら？”という世界を舞台に描かれる物語。1946年、とある島で恐竜の生き残りが発見され、人類は繁殖や遺伝子操作によって再び恐竜をよみがえらせた。かつては一大ブームを巻き起こした恐竜たちだが、ある事故をきっかけに人々の関心は薄れてしまう。

そんな中、経営難にあえぐ恐竜園「江の島ディノランド」に、新人飼育員・須磨すずめが入社。

第8巻では、主人公・須磨すずめの新人研修が後半に差しかかる中、本社からついに園の経営にメスが……。

今年度の黒字化か来園者数5倍増を達成できなければ、「閉園」が決定するという。動揺する飼育員たち。恐竜たちの未来はいかに──!?

第8巻の書店特典実施店舗などは公式サイトにて。

●クリスマス限定！絵本ギフトセットの予約受付がスタート

「ディノサン」シリーズの絵本『ディノサンえほん きょうりゅうえんへいこう』が、新潮社公式オンラインストア「新潮ショップ」にて、クリスマス限定版セットの予約受付を開始した。

本セットは、ティラノサウルス／トリケラトプス／ステゴサウルスの3種類から選べる描き下ろし恐竜クリスマスカードと直筆サイン入り絵本の限定セット。サインには宛名入れも可能となっている。受付期間は12月1日(月)正午まで。





恐竜クリスマスカード＆直筆サイン入り絵本 見本

■『ディノサン』8巻

著者：木下いたる／監修：藤原慎一

発売日：2025年11月8日(土)

造本：コミック

定価：792円(税込)