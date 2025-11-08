ABEMAオリジナルバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』(毎週日曜21:00〜)#6が、2日に配信された。

  • 『世界の果てに、くるま置いてきた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『世界の果てに、くるま置いてきた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

くるまに異変

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾『世界の果てに、くるま置いてきた』では、令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指す。

今回は、バングラデシュ北部の都市・ボグラに移動。バスターミナルへと向かう中、三輪タクシーで移動していたくるまは、突如表情を曇らせ、「お腹が痛いです」と異変を明かす。「マジで耐えるしかないタイプの腹痛」と苦悶しながらも、なんとかボグラ行きの高速バスに乗ったくるまだったが、出発直後、大渋滞に巻き込まれるまさかの事態に。

まったく動かないバスの車内で地獄の腹痛に耐えるくるまを残し、旅に同行する大前プジョルジョ健太ディレクターは渋滞の原因を探りに降車。渋滞の先頭付近に迫ると、「カメラを下ろせ!」と迫られたり、謎の食べ物を臆せず試食していく。

「さすがに1回休みたい」

立ち往生から3時間半が経過したところでバスが動き出し、ようやくボグラに到着。くるまはこの日、「奮発した宿です」と高級ホテルを予約したという。

ホテルへ向かう道中では、「泊まりたかったんですよ、せっかくならリゾートホテルに」と口を開くと、「正直ね、今までのホテルも、案外キレイって言ってたけど、泊まってみると意外としんどい」「虫が基本かなり発生する。蚊はいるし、体中はかゆい、バスも寒かった、お腹も痛かった」と吐露。トラブル続きの旅に、「さすがに1回休みたい」と弱音を漏らす場面もあった。

【編集部MEMO】
『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ(通称・せかはて)は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか?」「“人生”という旅の目的は?」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティ。

