ABEMAオリジナルバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』(毎週日曜21:00〜)#6が、2日に配信された。

くるまに異変

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾『世界の果てに、くるま置いてきた』では、令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指す。

今回は、バングラデシュ北部の都市・ボグラに移動。バスターミナルへと向かう中、三輪タクシーで移動していたくるまは、突如表情を曇らせ、「お腹が痛いです」と異変を明かす。「マジで耐えるしかないタイプの腹痛」と苦悶しながらも、なんとかボグラ行きの高速バスに乗ったくるまだったが、出発直後、大渋滞に巻き込まれるまさかの事態に。

まったく動かないバスの車内で地獄の腹痛に耐えるくるまを残し、旅に同行する大前プジョルジョ健太ディレクターは渋滞の原因を探りに降車。渋滞の先頭付近に迫ると、「カメラを下ろせ!」と迫られたり、謎の食べ物を臆せず試食していく。

「さすがに1回休みたい」

立ち往生から3時間半が経過したところでバスが動き出し、ようやくボグラに到着。くるまはこの日、「奮発した宿です」と高級ホテルを予約したという。

ホテルへ向かう道中では、「泊まりたかったんですよ、せっかくならリゾートホテルに」と口を開くと、「正直ね、今までのホテルも、案外キレイって言ってたけど、泊まってみると意外としんどい」「虫が基本かなり発生する。蚊はいるし、体中はかゆい、バスも寒かった、お腹も痛かった」と吐露。トラブル続きの旅に、「さすがに1回休みたい」と弱音を漏らす場面もあった。