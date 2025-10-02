【画像あり】「めちゃくちゃ美人」「岡田結実ちゃんみたい」　令和ロマンくるま、旅先で出会った女性の美しさに 釘づけに

ABEMAオリジナルバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』(毎週日曜21:00〜)#2が、9月28日に配信された。

「今日一日で一番つらいです」

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾『世界の果てに、くるま置いてきた』では、令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指す。

9月28日配信の#2では、バングラデシュ南端の孤島から出発し、無事本土へと渡ったくるまが旅2日目を迎え、バングラデシュの首都・ダッカを目指して長距離バスで移動する。過酷な島からの脱出に成功した旅1日目の夜には、親切な現地民の案内で町のレストランへと向かったくるま。そこで“ダブルチーズバーガー”をメニューに発見し、即座にそれを注文するが、1時間半待ってようやく出てきたハンバーガーの味に、「さすがにおいしからず……」と落胆。一方で現地のチャーハンを注文し、「めっちゃおいしい」と堪能する同行スタッフたちに、くるまは「今日一日で一番つらいです」と嘆く場面も。

謎の食べ物をおごってもらうサプライズ

一夜明け、旅2目の朝を迎えたくるまは、首都・ダッカ行きのハイウェイバスに乗り込む。ダッカへと向かう道中では、同じバスに乗り合わせた“仙人”のような見た目の現地の人から「日本とバングラデシュは友の国だよ」「バングラデシュが独立する時、日本はたくさん手伝ってくれた」と声を掛けられ、「そんなことがあったんですね……おかげで僕も旅ができています」と言葉を交わすなど、バス車内での交流も。

そんな中、現地の人から見たことのない謎の食べ物をおごってもらうサプライズが発生。謎の食べ物を恐る恐る口にした同行スタッフは突如咳き込み、くるまも「ヤバい!」「水あります?」と大慌てに。顔をしかめながら「奢ってくれて嬉しいし、めっちゃ有難いですけど……今まで食べた中で一番マズイ」と語ったスタッフに、くるまは困惑しながらも自分の意志を貫き通す。謎の食べ物の正体をくるまは口にするのか。

バングラデシュ美人に大興奮

そして、サービスエリアでの昼休憩を挟み、約5時間かけてダッカに到着。爆睡していたくるまはスタッフに起こされて慌てて下車する。その後、ダッカで予約したホテルに向かう途中、サンダルのまま歩いていた自身にふと違和感を覚えたくるまは、「靴どうした?」「やったかもしれない」と呆然。「完全にバスの中に靴忘れました」「切ねぇ……生涯の相棒になるはずだったのに…」と意気消沈し、「寝起きで降りちゃダメですね」と旅の教訓をひとつ学んだ。

まさかの失態に落ち込んでいたものの、この日運よく半額の料金で予約できた3つ星ホテルの豪華さに気持ちを切り替え、靴を探しに街へと繰り出します。約6170円の靴をゲットしたくるまは「この出費は痛い」と反省しながらも、新しい靴で夕食の支度どきを迎えた街を散策することに。

そこで大きなショッピングセンターを見つけたくるまは、「コンニチワ」と日本語で挨拶を返してくれるバングラデシュ人の青年に遭遇。日本の大学に通い、一時帰国中だという青年と一緒にいた女性の美しさにくるまは釘づけに。「めちゃくちゃ美人ですね!」「めちゃカワじゃん!」「岡田結実ちゃんみたい」と、バングラデシュ美人に大興奮。興味津々のくるまは、カップルを質問攻めに。カップルとのやり取りを経て、くるまは「いいなぁ」「幸せな気持ちになりました」と漏らしながら別れを告げた。

