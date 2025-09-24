ABEMAオリジナルバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』(毎週日曜21:00〜)#1が、21日に配信された。

  • 『世界の果てに、くるま置いてきた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『世界の果てに、くるま置いてきた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「あえてつけてるんですか?」

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾『世界の果てに、くるま置いてきた』では、令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指す。

21日配信の#1では、バングラデシュ南端の孤島に置き去りにされたところから本土を目指し、島からの脱出に奮闘。出発からわずか5分で遭難しかける大ハプニングに見舞われ、川を泳いで渡るなど、前途多難なスタートを切った。

番組冒頭では、飛行機に乗る際の“手荷物タグ”をつけたままのくるまに、同行スタッフが「あえてつけてるんですか?」と質問する場面が。

これにくるまは「外すか外さないか分からないのでずっとつけてました」「外したら怒られるのかなとか思って」と明かし、スタッフから「外して大丈夫です」と返されると、「じゃあ外します。すごい恥ずかしかったです、今」と返答。物心ついてからの海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる旅での失態に苦笑いを浮かべていた。

【編集部MEMO】
『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ(通称・せかはて)は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか?」「“人生”という旅の目的は?」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティ。

令和ロマンくるま、ほぼ人生初海外で…同行スタッフの“ある指摘”に「すごい恥ずかしかったです、今」
倉科カナ、脚本を読んで「新しいドラマだ!」と感じた作品とは「その姿がとても面白かったです」
山本由伸、三振量産の要因は?　ロバーツ監督が分析「だから多くの打者が空振りする」
「翔平の投球はすごかった」　ロバーツ監督、大谷翔平“ノーヒット投球”の裏側を語る
オリラジ藤森、家庭内の役割は「生徒」と語る「家事や育児もなるべく分担したい気持ちはあるけど…」
『VIVANT』“野崎のモデル”というウワサがある人物に取材　ななまがり森下の前に現れたのは…
さや香・新山、石丸伸二氏の密着取材中にハプニング　ある人物から名刺を差し出され…
投手・大谷翔平のポストシーズンでの起用法は?　ロバーツ監督が語る「翔平は…」
お見合いに着ていくワンピースは白と黒どっちがいい?　婚活アドバイザーが即答したのは…
さや香・新山、「やっぱりトークスキルがすごい」と思う政治家とは
“美人すぎる”そば屋女将、水着写真投稿の理由説明　みちょぱ「女に嫌われる女ですわ」
藤木直人、撮影前日にホテルで就寝　翌日、目を覚まして外を見ると…
関連画像をもっと見る