令和ロマンくるま、ほぼ人生初海外で…同行スタッフの“ある指摘”に「すごい恥ずかしかったです、今」

ABEMAオリジナルバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』(毎週日曜21:00〜)#1が、21日に配信された。

「あえてつけてるんですか?」

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾『世界の果てに、くるま置いてきた』では、令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指す。

21日配信の#1では、バングラデシュ南端の孤島に置き去りにされたところから本土を目指し、島からの脱出に奮闘。出発からわずか5分で遭難しかける大ハプニングに見舞われ、川を泳いで渡るなど、前途多難なスタートを切った。

番組冒頭では、飛行機に乗る際の“手荷物タグ”をつけたままのくるまに、同行スタッフが「あえてつけてるんですか?」と質問する場面が。

これにくるまは「外すか外さないか分からないのでずっとつけてました」「外したら怒られるのかなとか思って」と明かし、スタッフから「外して大丈夫です」と返されると、「じゃあ外します。すごい恥ずかしかったです、今」と返答。物心ついてからの海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる旅での失態に苦笑いを浮かべていた。