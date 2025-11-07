大井川鐵道は7日、今年7月にJR西日本から譲り受けた12系客車について、11月16日から営業運転を開始すると発表した。今年3月から運行しているブルートレイン塗装の電気機関車と12系客車がそろい、「往年の名列車が大井川の地によみがえります」としている。

JR西日本から大井川鐵道へ譲渡された12系客車5両(スハフ12-129、オハ12-346、オハ12-345、オハ12-341、スハフ12-155)は、国鉄時代の1978(昭和53)年に新製され、国鉄宮原客車区(現・JR西日本網干総合車両所宮原支所)に配置された後、臨時列車や団体列車で活躍。2019年まで運行された「SL北びわこ号」の客車としても使用された。

大井川鐵道での運行初日となる11月16日、新金谷～家山間でEL急行「かわね路」として営業運転を行う。12系客車4両を使用し、ブルートレイン塗装の「ED31 4」(家山方)が牽引。下り「かわね路53号」は新金谷駅を15時11分に発車し、家山駅まで走行する。折返しの上り「かわね路54号」は家山駅を16時16分に発車し、新金谷駅まで走行する。

12系客車の外観

12系客車の車内

下り「かわね路53号」の発車に合わせ、14時45分頃から新金谷駅1番線ホームで出発式を開催。15時から10分ほど車両撮影時間を設け、発車時刻の15時11分に出発合図も行う。なお、11月17日以降、「南アルプス号・かわね路号・きかんしゃトーマス号は12系客車と旧型客車を日によって使い分けて使用予定です。また、牽引機は日によって異なります」とのこと。