声優によるガールズバンド・Roseliaが7日、東京・羽田空港でアジアツアー直前の出発式会見を行い、相羽あいな(湊友希那役)、工藤晴香(氷川紗夜役)、中島由貴(今井リサ役)、櫻川めぐ(宇田川あこ役)、志崎樺音(白金燐子役)が出席。羽田空港とのコラボレーションによる特別衣装がお披露目された。

Roseliaは、2017年1月に放送スタートしたTVアニメ『BanG Dream!(バンドリ！)』の作中に登場するバンドの声優が実際にバンドを結成し、国内外で生演奏のライブ活動を展開する「バンドリ！」プロジェクトのグループ。ダークでクールな世界観が特徴で、2020年には「第14回声優アワード」で歌唱賞を受賞した。

今月から来年2月にかけて初のアジアツアーを開催し、東京、大阪、シンガポール、韓国、台北、上海で公演を予定。この起点となる羽田空港と11月7日から12月7日まで様々なコラボすることになり、会見にはメンバーがCA衣装に身をまとって登場した。

工藤は「胸元のワッペンが担当キャラクターのカラーになっていて、とってもおしゃれです。ビジュアルでよく使われるバラの刺繍も入っていて、スタッフさんの愛とこだわりを感じました」と感激し、「本当に着心地が良くて、これを着てライブしたいなと思いました!」と発案。

櫻川が「ドラムは…」と懸念を示すも、工藤は「パンツスタイルの方もいらっしゃいますから!」とすぐに解決し、さらに相羽が「空に旅のお供のライブはどうですか?」とまさかの機内ライブを発案とすると、工藤は「やったことのない人ばっかりだろうから、あえて初めて挑戦したい」とノリノリだ。

ここで櫻川が「そんなすぐには無理でしょう!?」と冷静に呼びかけると、中島は「飛行機を整備する場所をちょっとお借りして、飛行機の前で!」と別案を思いつき、相羽は「整備士の方に“いつもありがとう”の気持ちを込めてね!」と、より実現性のある企画に意欲を示した。

Roseliaと羽田空港のコラボ展開では、対象店舗の買い物でのオリジナルノベルティプレゼント、Roseliaのフォトスポット設置、キャストによる羽田空港おすすめスポットナレーション、オリジナルCA衣装展示などを実施。

櫻川は「ナレーションを録らせていただいて、本当にたくさんお店があるんですよね。だから移動手段として飛行機に乗るだけじゃなくて、羽田空港で1日遊んだり、いろんな過ごし方ができそうだなと思いました」と発見があったのだそう。中島は「大きなパネルが飾ってあって、その隣にあるボタンを押すと我々のナレーションが聴こえるので、来てくださった方は勇気を振り絞ってボタンを押してください」と呼びかけた。

改めて、初のアジアツアーに向けて、志崎は「まだRoseliaに会ったことがない方々に会いに行けるのがワクワクします。もっともっと世界にRoseliaの魅力を伝えられるように、みんなと一緒に頑張っていきたいと思います」と意気込みを表明。

最後に相羽は「いつも飛行機に乗る羽田空港で、まさかコラボイベントをしていただけるなんて本当に思っていなかったので、すごくありがたい気持ちと、ツアーに向けてより気持ちが高まっています。私たちのアジアツアーのライブをもっともっと最高のものにすると誓いましたので、引き続きRoselia、そして10周年を迎えたバンドリ！を応援していただけるとうれしいです」と締めくくった。