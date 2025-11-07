Billyrrom、3rd EPより「Unknown Island」MV公開

次世代へと進化し続けるサウンド＝”トーキョー・トランジション・ソウル”を奏で、新時代を切り拓くBillyrromが、3rd EP『Jupiter=』をリリースした。

本作は、バズリズムの初歌唱披露で反響が高かったディスコサマーチューン「Funky Lovely Girl」や 結成5周年ライブで初披露され過去最大のプレイリスト数&初動再生数を更新したEP先行シングル「Hold Me Tight」といった人気曲に加え、1stシングル「Danceless Island」以来の「Island」タイトルであり、”前進”をテーマに疾走感溢れる、彼らの現在の等身大の想いが詰まったリードトラック「Unknown Island」など書き下ろしの新曲3曲を含んだEPとなっている。

同時に、リード曲「Unknown Island」のMusic Videoも公開された。BillyrromのライブでのVJや、本EPにも収録されている「Funky Lovely Girl」のMusic Videoの監督を務めたKotaro Yamadaと再びタッグを君、印象的な水中でのシーンやタイトルや歌詞にもリンクする壮大な景色が印象的な映像となっている。

＜リリース情報＞

Billyrrom

3rd EP『Jupiter=』

配信中

https://nex-tone.lnk.to/jupiter

HP：https://billyrrom.com/