ILLIT、甘い恋から強気な反撃へ──ソン・ガン出演の新曲MVで見せる新境地

ILLITが、10月26日にリリースした5thミニアルバム『BREAK EVEN』のタイトル曲「Youre Under Arrest」のミュージックビデオを公開した。映像には、Netflixシリーズ『マイ・デーモン』などで知られる韓国の俳優ソン・ガンがサプライズ出演している。

ILLIT「Youre Under Arrest」

MVでは、黒ずくめの秘密エージェントに扮したILLITが、思わせぶりな態度で自分たちの心を揺さぶった相手を追跡する物語が展開される。手がかりがほとんどないなか、持ち前の機転と行動力でターゲットを追い詰めていくメンバーたち。ソン・ガンは追跡劇の鍵を握る人物として登場し、ユーモラスなストーリーを盛り上げる。

映像では、黒いスーツに身を包んだエージェント姿から、ILLITならではの遊び心を取り入れた探偵風の衣装まで、さまざまなスタイリングを披露。ホイッスルを吹きながら相手を追いかけたり、指で銃の形を作ったりする振り付けも見どころとなっている。

「Youre Under Arrest」は、思わせぶりな優しさで恋心を抱かせた相手に、自ら関係を終わらせるという強気な警告を突きつけるエレクトロポップ。軽快なホイッスルの音色と力強いビート、耳に残るフックが特徴で、歌詞では相手の言動を「犯罪の証拠（crime signs）」として列挙。過去の楽曲「IYKYK」などを思わせるフレーズも織り込まれており、これまでILLITが描いてきた恋の物語とのつながりも楽しめる。

同曲を収録した『BREAK EVEN』は、経済用語の「損益分岐点」に由来するタイトルを冠した作品。相手に注いだ気持ちや時間に見合うものが返ってこない関係には、これ以上執着しないという決意が込められている。

全4曲を収録したアルバムは、一方的な恋心に気づく「Super in Love」から、戸惑いが怒りへと変わる「More」、関係を断ち切る「Youre Under Arrest」、新たな恋へと踏み出す「Pop」へと続く構成。これまでのILLITらしいポップな魅力を保ちながら、恋愛に対するより強気で率直な感情を打ち出した作品となっている。

なお、現在MOKAは活動を休止しており、今回のプロモーションはYUNAH、MINJU、WONHEE、IROHAの4人体制で行われている。ILLITは10月30日放送のKBS2『ミュージックバンク』に出演し、「Youre Under Arrest」のステージを披露する予定だ。

ILLIT

5thミニアルバム『BREAK EVEN』

配信中

※日本国内向けCDのお届け予定日：10月27日（火）

配信・ダウンロード：https://illit.lnk.to/BREAKEVEN_jp

収録曲

1. Super in Love

2. More

3. Youre Under Arrest

4. Pop

商品形態・価格

- 通常盤（BURNING／QUIET／MAD）：各3,300円（税込）

- GLLIT ver.（全5形態）：各2,530円（税込）

- Weverse Albums ver.：1,870円（税込）

- Photo Dump ver.：2,860円（税込）