旧友の前で語った壮絶な過去　18歳で整形を始めた理由も明かされる

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、10月31日に配信された。

アレン様が整形を始めた理由

番組では、SNSのフォロワー数100万人超、整形総額1億円以上を公言するカリスマ・アレン様のルーツを探るべく、故郷・高知県への里帰りにも密着。旧友の前で語られたのは、これまで見せることが少なかった壮絶な過去だった。

幼少期、「女の子っぽいものが好き」だというだけで「オカマ」と呼ばれ、「授業中に全員が自分の悪口を書いた紙が回ってきた」という陰湿ないじめを受けていた学生時代を告白。次第に心を閉ざし、中学時代には不登校になり非行の道へ。バイクや自転車を盗み、補導された末に少年院送致となり、約2年間を少年院で過ごしたという衝撃の事実を明かした。

タレントとしてデビューした後も、本当の自分を偽るキャラクターを演じることに苦しみ、「自分を押し殺してやってることだったんで、人生が楽しくないんですよ」と当時の絶望を吐露する。そんなアレン様が18歳で整形を始めた理由は、「地元の高知のいじめてた友達に(キレイになった姿を)見せたい」という気持ちからだったと語った。

何よりもファンに感謝

その後、周囲は気にせずSNS上でありのままの自分をさらけ出すことで人気に火が付いたアレン様は、どん底の経験を「自己肯定感の低さと劣等感をバネにして、ここまで来た」と話す。

また、今の自分があるのはファンの存在があったからという考えのもと、何よりもファンに感謝しているといい、ファンのために一泊二日のバスツアーを企画し、直々に部屋に突撃するほどのサービス精神も。

その一方で、VTRの最後には、ファンへの期待に応えるには「正直問題、結構疲れる」とカリスマであり続けることの葛藤ものぞかせていた。

