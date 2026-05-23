長野久義「無茶なことをさせすぎだな」ファンフェスの借り物競走で驚愕した“お題”とは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月17日（日）の放送では、オフシーズンにおこなわれるイベントやファン感謝イベント（通称：ファンフェス）の話で盛り上がりました。

◆運動会の思い出は…？

佐藤：気がつけば5月の半ばですが、ちょっと面白いデータがありまして。1年で一番「運動会」が多い時期だそうですよ。

長野：10月じゃないんですね。

佐藤：意外ですよね。以前は秋におこなわれることが多かったですが、今は10月でも暑く、台風など天候が不安定なため、気温や天候が比較的安定している5月の開催が増えてきたということなんです。長野さんは、運動会の思い出ってありますか？

長野：運動会は10月10日くらいにやっていましたけど、当時はそこまで暑くなかったですし、雨が降った記憶も全然なく、もう“秋”っていうイメージだったので、今とは全然違うんだなと思いますね。

佐藤：やっぱり、小さい頃から足が速くて運動神経抜群だったのですか？

長野：いや……まあまあです（笑）。

佐藤：“まあまあ”っていうことは、すごかったってことですね（笑）？

長野：いやいや、あまり覚えていないです（笑）。

◆ファンフェスの借り物競走で不正!?

佐藤：記憶に新しい運動会で言うと、オフシーズンにプロ野球選手同士が集まるイベントだったり、球団のファンフェスで、運動会っぽいことをやっていますよね？

長野：やりますね。僕がジャイアンツに入るちょっと前だと、ガチの100メートル競走をしたり……。

佐藤：ありましたね！ それこそ、読売テレビさんで……。

長野：大阪城ホールでやっていたんですけど、今考えると、オフシーズンに結構ガチで走るのってすごいリスクだなと思って（笑）。

佐藤：確かに（笑）。

長野：僕も何回か出させてもらいましたけど、そのときは、そこまで思い切りやるようなことは少なくなっていましたね。でも、他球団の選手とも交流できるので、楽しかった思い出があります。

佐藤：ファンフェスも最近すごいじゃないですか。借り物競走があったり。

長野：借り物競走は本当に……ちょっと「無茶なことをさせすぎだな」って思うことがよくあるんですよ。

佐藤：例えば？

長野：「赤ちゃん」を借りてこいとか。

佐藤：あー！ 赤ちゃんを抱いている長野さんが、記事になっていた印象があります。

長野：あとは「外国から来られた方」を連れてこいとか、そういう大変なお題がありました。あと、「ハズレ」もあるんですよ。

佐藤：ハズレ？

長野：ホームベースからセンターのところまで走って、カードが入った封筒を引くんです。そこでは見ちゃいけなくて、カードを引いてホームベースに戻ってきて、司会の人に開けてもらうんですけど、それが「ハズレ」だったら、もう1回カードを引きに走らないといけなくて。

佐藤：えっ！

長野：それが結構大変だったので、僕はもう、センターに行った時点でこっそりカードをめくっていました（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。簡単そうなお題を選んで？

長野：「ハズレ」じゃなければ何往復もしなくていいので。

佐藤：なるほど……って、そんな不正をしていた方がいらっしゃったので、巨人軍関係者の皆さまは取り締まっていただいて（笑）。

長野：封筒を開かないようにしておいたほうがいいですね。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/