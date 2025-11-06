マッチングアプリ「Omiai」は2025年11月4日、11月6日 の「お見合いの日」および11月22日の「いい夫婦の日」にちなみ、「結婚における理想とお手本意識調査」の結果を発表した。

同調査は2025年10月、25~45歳の「Omiai」を利用して婚活中の未婚男女1,292人を対象にインターネットで実施した。

結婚における理想とお手本意識調査

「結婚したい理由を教えてください(複数回答可)」という設問に対し、最も多かった理由は 「好きな人と結婚して一緒にいたいから」(60.1%)。精神的な支えとなるパートナーがほしいから(58.5%)が続く。

結婚したい理由

「結婚したい理由を教えてください(単一回答)」でも、「好きな人と結婚して一緒にいたいから」(25.0%)が1位となり、経済的・社会的な要因よりも、自身の人を愛する気持ちを大切にする姿勢が見て取れた。

最も重視している結婚したい理由

「あなたが最も理想とする夫婦像」を尋ねた結果、「感謝や思いやりを伝え合える夫婦」(29.2%)が1位で、次いで「日々しっかりコミュニケーションを取れる夫婦」(18.8%)が2位となりました。一方、「経済的・家族的に安定している夫婦」(2.3%)が最下位となった。「等身大で、互いを尊重し合う自分たちらしくいられる関係性」を望んでいる人が多いようだ。

最も理想とする夫婦像

新婚時に住む場所を選ぶ条件では、 1位「治安の良さ」(69.2%) 2位「家賃が予算内」(68.3%) 3位「交通アクセス」(65.4%)となった。また、具体的に住みたい町の自由記述では、吉祥寺や武蔵小杉、浦和、川崎、千葉などのアクセスや生活利便性の良さ、都心と比較して高すぎない家賃相場、といったバランスの取れた駅が人気で、一般的に上位にくると想像される恵比寿・表参道などはランク外だった。

キラキラした生活よりも、現実的で安心できる暮らしを優先。愛情と同じくらい、“穏やかな日常”を大切にしたいと考えていることが想定される。

新婚時に住む場所を選ぶ条件

理想の夫婦と、お手本にしたい夫婦は「杉浦太陽さん・辻希美さん」夫婦「庄司智治さん・藤本美貴さん」夫婦「藤井隆さん・乙葉さん」夫婦という同じ夫婦がランクインしているが、順位に差分が出た。

明るく仲の良い大家族のイメージ・SNSなどで発信される“ポジティブな関係性”・長女の芸能界進出など等身大ながらもバイタリティあふれるキラキラした姿が羨望を集め、「杉浦太陽さん・辻希美さん」夫婦が「理想の夫婦」1位となった。

一方、「日常生活を送る上で実際にお手本にしたい」として最も多く選ばれたのは「庄司智春さん・藤本美貴さん」夫婦。テレビやSNSで見せるリアルでほほえましい気持ちになる夫婦の掛け合い・マイペースな様子に 「自分たちもああなりたい」と親しみを覚えた方が多いと考えられる。

理想の夫婦

実際にお手本としたい夫婦

直近3年以内に結婚した夫婦に限定すると、「大谷翔平選手・田中真美子さん」夫婦が「理想」1位、「中村倫也さん・水卜麻美さん」夫婦が「お手本」1位となった。また、「堂本剛さん・百田夏菜子さん」夫婦や「綾野剛さん・佐久間由衣さん」夫婦などを抑えて、先日結婚を発表した「石川界人 さん・内田真礼さん」の声優界を代表する夫婦がランクインしたことは、近年の声優人気を反映している。

直近3年以内に結婚した理想の夫婦

直近3年以内に結婚した実際にお手本にしたい夫婦

夫婦のうち一方が50歳以上の夫婦を先輩夫婦とし、「理想の先輩夫婦」「将来的に日常生活を送る上でお手本にしたい夫婦」を聞いた結果、「反町隆史さん・松嶋菜々子さん」夫婦が理想の先輩夫婦1位に、バラエティ番組でも仲の良い様子が見て取れる「ヒロミさん・松本伊代さん」夫婦が2位と大差をつけてお手本にしたい夫婦1位となった。

理想の先輩夫婦