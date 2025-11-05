クロス・マーケティングは10月29日、「モバイルバッテリーに関する調査（2025年）」の結果を発表した。調査は2025年10月24日～25日、全国20～69歳の男女1,100人を対象にインターネットで行われた。

モバイルバッテリーに関する調査

モバイルバッテリーを持ち歩くか

モバイルバッテリーを「所有している」人は52.8%で、外出時に「持ち歩く」人は35.8%。「外出する際は常に持ち歩く」人は15.3%で、20代は20.5％だった。

外出時に持ち歩く人が所有しているモバイルバッテリーの数は、「1台」が58.3%、「2台以上」が41.7%。外出時に持ち歩く台数は、「1台」が85.0%で、「2台以上」は少数派だった。

安全性に関する意識

モバイルバッテリーの発火や膨張などのニュースを見聞きしても、「特に何も気にしていない」が36.4%、「安全性については気になるが、特に使い方や製品を変えてはいない」が23.1%。続いて、「信頼できるメーカーの製品を選ぶ」「高温になる場所に放置しない」「以前から安全には気をつけていたので、特に変化はない」「強い衝撃を与えたり、圧力をかけたりしないように気を付ける」が1割台後半だった。

正しい処分方法の認知

処分方法を「確実に知っている」人は11.8%で、「なんとなく知っている」人は30.2%だった。年代が低いほどモバイルバッテリーの処分方法を知らない人が多く、20代では7割近くを占める。

聞いたことがある処分の仕方は、「自治体の指定する回収拠点に持ち込む」が27.9%、「家電量販店に設置された回収ボックスに入れる」が26.4%と上位に。「いずれも聞いたことはない」は、20代では5割を超え、若い年代ほど自治体が指定する適切な処分の仕方を知らない人が多い。