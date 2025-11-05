マイボイスコムは10月28日、外食に関する調査結果を発表した。調査は2025年9月1日～9月7日、11,436名を対象にインターネットで行われた。

外食の頻度、コロナ禍前を下回る

直近1年間において、昼食時に外食した人は8割強、夕食時に外食した人は8割弱だった。いずれの割合もコロナ禍後に増加したが、依然としてコロナ禍前の2018年を下回っている。

昼食の支出額、1,000円以上の比率が増加

直近1年間において、昼食時に外食した人・夕食時に外食した人に、1人1回当たりの支出額を聞いた。

昼食時は「800～1,000円未満」、夕食時は「2,000～3,000円未満」がボリュームゾーンだった。過去調査と比べて昼食・夕食ともに支出額の増加が見られるが、昼食は2021年調査以降1,000円以上の比率が大きく増加している。

外食する場面は?

外食する場面は(複数回答)、"昼食時"に外食する人では「平日の昼」が45.6%、「休日の昼」「外出のついで」が各4割弱だった。「外出のついで」「友人・知人と会う」は、女性で比率が高くなっている。「休日の昼」「遊びに行く・レジャー」は女性30～40代、「友人・知人と会う」は女性高年代層、「平日の昼」は高年代層で高い傾向がみられた。

"夕食時"に外食する人では「休日の夜」が44.1%、「平日の夜」「外出のついで」が各3割強だった。「休日の夜」は男性30～50代や女性10～50代で高い一方、60～70代で低くなっている。「記念日・イベント、お祝いごとなど」は女性、「友人・知人と会う」は女性10・20代で高くなっている。「一人のとき」は、男性若年層ほど高い傾向がみられた。

外食するお店を選ぶ時の重視点

外食するお店を選ぶ時の重視点は(複数回答)、昼食時・夕食時ともに「料理の味」「価格」が上位2位となっている。「店へのアクセス」「メニューの内容」が続く。

また、外食時に利用してよかったと感じるお店についても尋ねたところ、以下の回答が寄せられた。