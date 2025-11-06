島根県は11月3日、「しまね、ばけーション。－ばけ旅」プロモーションのキービジュアルを掲載した大型広告を東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナードに掲出した。

島根の魅力をPRする大型広告が登場

島根県では、NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」の放送にあわせ、ドラマのモデルである小泉八雲・セツ夫妻が巡った場所や、八雲の著書「怪談」に登場するゆかりの地の魅力を首都圏で広くPRし、現地への観光誘客を図ることを目的として、同プロモーションを展開している。

その一環として、島根の魅力をPRする大型広告を11月3日～11月9日まで、 東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナード(地下1階A10出口付近)に掲出する。

本広告は、はがして持ち帰ることができるおみくじ「ばけみくじ」を設置したピールオフ広告となっている。おみくじを広げると、旅の運勢と、特設サイトにつながる二次元コードが記載されており、宿泊補助券や買い物券などが当たる「ばけ旅プレゼントキャンペーン」に参加できる。また、ばけばけのモデルである小泉八雲・セツ夫妻のプロフィールや二人のゆかりの地などの情報も掲載している。「ご縁も、美肌も、しまねから。」あぶらとり紙も同封されている。くじは数量限定のため、なくなり次第配布終了となる。

あぶらとり紙

サイネージ広告でPR動画を放映

11月5日～14日まで、サイネージ広告「LIVE BOARD」を利用し、都内主要駅構内および駅周辺ビルなど計30箇所で15秒のPR動画を放映している。

宿泊補助券や買い物券が当たる

特設サイト内の応募フォームでアンケートに回答した人の中から抽選で、島根に関連したプレゼントが当たる。実施期間は令和7年10月1日～11月30日まで。プレゼントの内容は、「玉造温泉旅館協同組合」の宿泊補助券5,000円分(20名)、「神門通り商店会おもてなし買い物」1,000円券(40名)、「出雲 ヤマサン正宗 誘一献 特別純米酒」(13名)、「隠岐 飛魚ぽん」(12名)となる。