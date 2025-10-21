島根県立大学は11月12日、「みんなの知らないオトナのリアル」を島根県立大学浜田キャンパス体育館(島根県浜田市)で開催する。

みんなの知らないオトナのリアル

本イベントでは、学生が「オトナのブース」を訪問し、社会人と10分間×10回の交流を行う。「企業」ではなく「個人」として、社会人がリアルな想いや経験を伝える。たくさんの業種・職種から個性豊かなオトナ50人が集結。「働くオトナのリアル」を一挙に知ることができる。開催時間は15:00～18:00(受付14:40～)で、前半の部は15:00～16:25、後半の部は16:35～18:00を予定している。

ブース選択をサポートする便利ツールも導入される。スマホで二次元コードをスキャンするとオススメブースが表示されるマッチング機能を使い、気軽にブースを選ぶことができる。

服装は自由となっており、スーツの着用は不要。持ち物はスマートフォンと筆記用具のみなので、気軽に参加できる。

さらに、抽選企画も用意されている。10回の交流を完了した人にはコンプリート賞として、島根の特産品セットが抽選でもれなく当たる。

応募締め切りは11月11日。定員は100名までとなる。対象は学部1年生～3年生の学生で、島根県立大学以外の学生も参加可能となっている。