YOGEE NEW WAVES、2年半ぶり新曲『BLUE DIVER』配信リリース

YOGEE NEW WAVESが、2023年春のEP以来となる新曲「BLUE DIVER」を11月5日（水）にリリースした。

11月19日の人見記念講堂公演の同タイトルとなる「BLUE DIVER」。サックスやトランペット、シンセなど取り入れ新たなバンドサウンドにトライした新生ヨギーの再出発となるポジティブな楽曲となっている。

初回生産限定でビニール仕様のクリアスリーブに収めた7インチ盤は11月19日の人見記念講堂で先行販売される。デジタルカバーアートは写真家・小林光大による撮り下ろし。

＜リリース情報＞

YOGEE NEW WAVES

「BLUE DIVER」

配信中

https://linkco.re/q1CqX8fF

＜ライブ情報＞

YOGEE NEW WAVES presents "BLUE DIVER"

2025年11月19日（水）東京｜昭和女子大学 人見記念講堂

OPEN/START：17:30/18:30

YOGEE's

Vo/Gt : Kengo Kakudate

Gt : Fumiya Takemura

Dr : Minako Sasai

Ba : Shinnosuke Sato

Key : Wataru Saito

TICKET

▼一般 前売 ¥6000 指定席 (税込/D別)

▼Under22 前売 ¥5000 指定席 (税込/D別)

https://yogeenewwaves.tokyo/live/2692

主催：DISK GARAGE

企画制作：BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.

問い合わせ：DISK GARAGE｜https://info.diskgarage.com/

公式サイト: https://yogeenewwaves.tokyo/