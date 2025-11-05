YOGEE NEW WAVES、2年半ぶり新曲『BLUE DIVER』配信リリース

YOGEE NEW WAVESが、2023年春のEP以来となる新曲「BLUE DIVER」を11月5日（水）にリリースした。
11月19日の人見記念講堂公演の同タイトルとなる「BLUE DIVER」。サックスやトランペット、シンセなど取り入れ新たなバンドサウンドにトライした新生ヨギーの再出発となるポジティブな楽曲となっている。
初回生産限定でビニール仕様のクリアスリーブに収めた7インチ盤は11月19日の人見記念講堂で先行販売される。デジタルカバーアートは写真家・小林光大による撮り下ろし。
＜リリース情報＞
YOGEE NEW WAVES
「BLUE DIVER」
配信中
＜ライブ情報＞
YOGEE NEW WAVES presents "BLUE DIVER"
2025年11月19日（水）東京｜昭和女子大学 人見記念講堂
OPEN/START：17:30/18:30
YOGEE's
Vo/Gt : Kengo Kakudate
Gt : Fumiya Takemura
Dr : Minako Sasai
Ba : Shinnosuke Sato
Key : Wataru Saito
TICKET
▼一般 前売 ¥6000 指定席 (税込/D別)
▼Under22 前売 ¥5000 指定席 (税込/D別)
https://yogeenewwaves.tokyo/live/2692
主催：DISK GARAGE
企画制作：BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.
問い合わせ：DISK GARAGE｜https://info.diskgarage.com/
公式サイト: https://yogeenewwaves.tokyo/