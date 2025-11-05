さらさ、新曲MV「Thinking of You」は写真家・松岡一哲手掛ける初映像作品

シンガーソングライターのさらさが、「Thinking of You」のミュージックビデオを公開した。

11月より、自身最大規模の東名阪ツアー『Thinking of You Tour 2025』の開催を控える、シンガーソングライターのさらさ。9月には「青い太陽」を、10月には「Thinking of You」を立て続けにリリースすると、各ラジオ局でのオンエアや露出も加速し、SNS上では「今までとまた違った雰囲気でカッコいい」「邦楽にもイケてるR&Bがあるんですわ」と声が多数寄せられるなど、盛り上がりを見せている。

「Thinking of You」のMVを手掛けたのは、今作の楽曲のジャケットとアーティストビジュアルも手掛ける、写真家の松岡一哲。同氏がミュージックビデオを制作するのは初のこと。全編8mmフィルムカメラで撮影された映像は、楽曲の雰囲気と相まって、何度も繰り返し楽しめる作品に仕上がっている。

＜リリース情報＞

さらさ

「Thinking of You」

配信中

https://lnk.to/salasa_ThinkingofYou

＜ライブ情報＞

さらさ Thinking of You Tour 2025

2025年11月13日（木）名古屋 ell.FITS ALL

2025年11月19日（水）東京 Spotify O-EAST

2025年11月20日（木）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO

open/start 18:00/19:00 前売 ¥5,000+1D

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/salasa/

ローソンチケット：https://l-tike.com/salasa/

イープラス：https://eplus.jp/salasa/