ビザ・ワールドワイド・ジャパンは11月1日、「Visaのタッチ決済で鉄道がお得!20%キャッシュバックキャンペーン」を関西エリアと札幌市内の鉄道事業者で開始した。

本キャンペーンは、Visaが推進するキャッシュレス化とタッチ決済の普及を通じて、日常の移動をより安全に、便利に、シームレスにサポートすることを目的としている。

期間は2025年11月1日～12月14日23時59分まで。同社のキャンペーン専用登録ページ「Visa割」にカード番号を登録のうえ、登録したカードで期間中に対象の事業者でVisaのタッチ決済にて利用すると、20%キャッシュバックされる。キャッシュバックは登録カード1枚に対して1000円が期間中の上限となる。

関西エリアでは、Osaka Metro、大阪モノレール、北大阪急行電鉄、近畿日本鉄道、神戸市交通局、神戸新交通、山陽電鉄、南海電気鉄道、能勢電鉄、阪急電鉄が対象となる。(南海電気鉄道の「好きっぷ割引」および阪急電鉄の神戸高速線は対象外)。北海道では札幌市営地下鉄が対象となる。

タッチ決済乗車サービスが利用可能な駅は各事業者のホームページで確認できる。Visaのタッチ決済に対応していない駅での乗降や、駅係員による現金収受などで正常に決済が行われなかった場合は、本キャンペーンの対象外となる。また、一部対象外となるカードがあるため、条件などの詳細についてはキャンペーンサイトにて確認を。