東京都交通局、三井住友カード、ジェーシービー、日本信号、オムロン ソーシアルソリューションズ、QUADRACは9月8日、昨年12月から都営地下鉄浅草線および大江戸線の26駅で実施しているクレジットカード等のタッチ決済による乗車サービス実証実験について、9月10日より利用可能駅が55駅に拡大することを発表した。

都営交通

同サービスは、タッチ決済に対応したカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、同カードを設定したスマートフォン等を乗降車時に専用リーダにタッチすることで利用できる。

今回の拡大により、都営地下鉄全106駅のうち、55駅でタッチ決済による乗車サービスの利用が可能となった。9月10日の始発より開始する。

都営浅草線では、利用可能駅が12駅から17駅に拡大される。対象駅は、西馬込駅、馬込駅、中延駅、戸越駅、五反田駅、高輪台駅、泉岳寺駅、三田駅、大門駅、新橋駅、東銀座駅、宝町駅、日本橋駅、人形町駅、浅草橋駅、浅草駅および本所吾妻橋駅となる。

都営大江戸線においては、13駅から37駅へと拡大される。対象駅は、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅となる。

また、都営三田線の三田駅でも利用できる。

対応する決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discoverおよび銀聯となる。