ジェーシービーは10月16日から、「JCBのタッチ決済で公共交通機関に乗ろう！30%キャッシュバックキャンペーン」を開始した。期間は11月15日まで。

同キャンペーンは、公共交通機関を対象としたキャッシュバックキャンペーンの4回目で、今回は西日本エリア(関西・中国・四国・九州・沖縄)を対象に実施する。

期間中、タッチ決済対応マークのあるJCBカードまたはJCBカードが設定されたスマートフォンなどで、対象の公共交通機関に乗ると、もれなく利用合計金額の30%をキャッシュバックする(上限500円相当)。なお、キャンペーンの参加にはエントリーが必要。

対象のカードは、国内発行のJCBブランドのクレジットカード・デビットカード。対象の公共交通機関は、タッチ決済導入済みの公共交通機関(関西・中国・四国・九州・沖縄が対象)。2025年10月15日時点で、西日本エリアでは70事業者を超える公共交通機関にて利用できる。

JCBのタッチ決済で乗車可能緒な公共交通機関

※一部のカードおよびJCBプリペイドはキャンペーン対象外。また、QUICPay(クイックペイ)での利用も、キャンペーン対象外となる。

※一部のカード発行会社において、設定口座への振り込み、もしくはキャッシュバックではなくポイントプレゼントとなる場合もあり。