女優の松本若菜が、「第42回ベストジーニスト2025」の協議会選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席した。

松本若菜

松本は、デコルテや背中、そしてお腹もチラリと見えるデニムコーデで登場。スカートから美脚ものぞかせた。

そして、「本日はこのような素晴らしい賞をいただき本当に光栄です。毎年見ていたベストジーニスト賞のこの舞台にまさか自分が今、立てているということが、不思議でもありますし、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。

また、この日の衣装について「スタイリストさんと相談をしたときに、『せっかくだったらいろんなジーンズをつぎはぎにして1着にしたらどうだろう』と言ってくださって。私がすごく大切な人たちだなと思う家族や親友やスタッフの人たちみんなに、サイズが合わなくなって着なくなったものを送ってもらって、それで作ってもらいました」と説明。「社長の奥様のデニムだったり、スタッフのお子さん、親友のものだったり。いつも応援してくれているみんなと今日一緒にこの舞台に連れてきたという感じがして、こんな素敵な一着に決められてよかったと思っています」とうれしそうに話した。

日本ジーンズ協議会が主催する「ベストジーニスト」は、最もジーンズが似合う有名人を表彰する賞。今回は、SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」で、男性は目黒蓮が2年連続受賞、女性は今田美桜が初受賞(映像出演)。また、「協議会選出部門」はKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANA、「協議会選出部門 特別貢献賞」は花江夏樹、「次世代部門」は猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。さらに、ポケモン/ポケモンセンターも「協議会選出部門 特別貢献賞」に選出された。