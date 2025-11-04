宇宙飛行士の野口聡一氏が、10日に放送されるTBS系バラエティ番組『口を揃えたフシギな話』(19:00～20:55)に出演する。

ホラー番組『口を揃えた怖い話』から新しいシリーズが誕生。この番組はUFO、宇宙人、都市伝説など、世の中に数多ある“不思議”の中でも、専門家たちが口を揃えてフシギだという話を紹介するミステリーバラエティとなっている。

「Saying the Same Mystery」(口を揃えたフシギ)･･･略して“SSM”の局長に相葉雅紀(嵐)、副局長にニューヨークの屋敷裕政、チーフ調査官に嶋佐和也が就任し、MCを務める。以前『USO!? ジャパン』に研究所メンバーとしてレギュラー出演していた相葉は、今回満を持しての局長就任となる。“SSM会員”ことゲストには、宇宙飛行士の野口聡一氏、深澤辰哉(Snow Man)、横澤夏子を迎え、フシギな話好きのメンバーで届ける。

専門家が口を揃えた「今見るべきフシギ映像」では、“変形するUFO”や“高速回転するタバコ”、“中継中に映り込んだ衝撃の生物”などを紹介する。なかでも1分ほどの映像にもかかわらず、強烈なインパクトを残したのは“隕石から生まれた生物”だ。現在も姿を変え成長を続けているという見たこともない謎の姿の生物に、「SNSがある時代に何で誰も見たことがないんだ!」「早く研究機関に持って行って解明するべき!」「生物が成長する姿を見たいので、第2弾も絶対やって欲しい」などスタジオが釘付けとなった。

また宇宙飛行士の野口氏は、「宇宙人の存在について宇宙人という括りにはしたくない」と言及しつつも「地球人くらい高度な文明をもった地球外生命体は絶対いる」と自身の考えを明かした。

